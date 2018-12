TASR

Dnes o 09:02 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Slováci prehrali na MS20 s Fínmi. Bokroš: Súper bol jednoznačne lepší

Záverečný skupinový zápas odohrajú Slováci proti priebežne poslednému Kazachstanu.

Slovenský hráč Marek Korenčík (vpravo) bojuje o puk s Fínom Urhom Vaakanainenom v zápase SR - Fínsko na MS do 20 rokov v Kanade, 29. decembra 2018. — Foto: TASR/AP

Victoria 30. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov prehrali aj vo svojom treťom zápase na MS tejto vekovej kategórie, keď podľahli Fínsku 1:5. Zverenci trénera Ernesta Bokroša sú po troch dueloch v tabuľke B-skupiny bez bodu, Fíni majú na konte dve víťazstvá.

Slováci odohrajú záverečný skupinový zápas v noci na pondelok o 4.30 h proti priebežne poslednému Kazachstanu. V prípade, že vyhrajú v riadnom hracom čase, zaistia si postup do štvrťfinále. Kazachstan má o deň neskôr ešte zápas so Švédskom.

MS hráčov do 20 rokov, B-skupina: Slovensko - Fínsko 1:5 (0:2, 1:2, 0:1) Góly: 37. Roman (Fehérváry, Ivan) – 13. Jokiharju (Heponiemi, Tolvanen), 17. Virtanen (Vaakanainen, Talvitie), 23. Heinola (Kakko, Jokiharju), 34. Lundell (Heinola), 54. Laaksonen (Tolvanen, Luukkonen). Rozhodcovia: Ansons (Lot.), Sjöqvist (Švéd.) – Harrington (Kan.), Hyněk (ČR), vylúčení: 6:6 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 6045 divákov. Slovensko: Hlavaj – Ivan, Fehérváry, Žiak, Korenčík, Dlugoš, Demo, Golian – Hrehorčák, Roman, Liška - Krivošík, Ružička, Pospíšil - Fafrák, Kollár, Kelemen - Kukuča, Baláž, Regenda Finsko: Luukkonen – Jokiharju, Heinola, Laaksonen, Vaakanainen, Utunen, Latvala, Honka – Heponiemi, Kupari, Tolvanen – Nyman, Lundell, Kakko – Ylönen, Virtanen, Talvitie – Puustinen, Vainionpää, Moilanen

V úvodných minútach sa hral celkom vyrovnaný duel, no Fíni postupne prebrali taktovku a súpera čoraz viac dostávali pod tlak. Napriek tomu mali prvú gólovú šancu Slováci a to dokonca pri vlastnom oslabení. V 7. minúte zachytil Krivošík fínsku rozohrávku, dostal sa do šance, no jeho zakončenie zastavil obranca. "Suomi" sa prvá presilovka nevydarila, druhá 5 na 3 však už áno a v 13. minúte išli do vedenia. Peknú kombináciu zakončil strelou z ľavého kruhu Jokiharju - 0:1. Bokrošovi zverenci mohli vyrovnať v 15. minúte, ale Pospíšil s Ružičkom trestuhodne zahodili prečíslenie 2 na 1. V 17. minúte predviedli Fíni peknú akciu, Vaakanainen prihral pred bránku úplne voľnému Virtanenovi a ten kľučkou do bekhendu nedal Hlavajovi šancu - 0:2.

Krátko po zmene strán pri hre 4 na 4 sa ocitol v nádejnej možnosti Ružička, ale Luukkonen si s jeho zakončením poľahky poradil. O pár sekúnd získali Fíni puk po súboji v strednom pásme, Kakko ho okamžite potiahol dopredu, medzi kruhmi našiel Heinolu a bolo už 3:0. Ďalšiu veľkú šancu Latvalu zlikvidoval v 26. minúte Hlavaj. Severania súpera predstihli rýchlosťou i dôrazom v osobných súbojoch a tak už v polovici zápasu pohodlne viedli. V 34. minúte navyše premenili ďalšiu šancu. Heinola obišiel Hlavajovu bránku, prihral nekrytému Lundellovi a ten zvýšil na 4:0. Až potom sa dokázali presadiť aj slovenskí reprezentanti. Fafrákova strela z 36. minúty ešte ovocie nepriniesla, no o minútu neskôr pri dvojnásobnej presilovke znížil Roman. Krásnou prihrávkou cez bránkovisko mu nabil Fehérváry - 1:4. Gól muselo ešte potvrdiť video, keďže Fíni avizovali, že jeden zo Slovákov vyrazil brankárovi Luukkonenovi hokejku.

Slováci chceli v treťom dejstve ešte zdramatizovať zápas, no Fíni im to nedovolili a priebeh stretnutia bez väčších problémov kontrolovali. "Suomi" hrali v pohode, s prehľadom držali puk ďaleko od Luukkonena, kombinovali a neustále sa tlačili pred bránku. Piaty gól bol na spadnutie a v 54. minúte aj prišiel, Tolvanen prihral Laaksonenovi, ktorý delovkou prestrelil Hlavaja. V závere si vypracovali ešte pár šancí, na druhej strane mal po samostatnej akcii možnosť skorigovať výsledok Kelemen, ale gól už nepadol.