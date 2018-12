Montreal podľahol lídrovi súťaže Tampe Bay, Tatar dvakrát asistoval

New York 30. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar si v nočnom zápase zámorskej NHL pripísal dva body za asistencie, Montreal však podľahol lídrovi celej súťaže Tampe Bay 5:6. Pre "blesky" to bolo piate víťazstvo po sebe.

Boston po dvoch prehrách zabral naplno v dueli s domácim Buffalom, ktoré zdolal 3:2 po predĺžení. V bránke Bruins stál Fín Tuukka Rask, ktorého výkon sledoval zo striedačky jeho slovenský kolega Jaroslav Halák.

NHL - výsledky:

New Jersey - Carolina 2:0, Edmonton - San Jose 4:7, Los Angeles - Vegas 1:4, Winnipeg - Minnesota 1:3, Buffalo - Boston 2:3 pp, Florida - Philadelphia 2:1, Ottawa - Washington 2:3, Tampa Bay - Montreal 6:5 /za hostí Tatar 0+2/, Toronto - New York Islanders 0:4, Dallas - Detroit 5:1, Nashville - New York Rangers 3:4, St. Louis - Pittsburgh 1:6, Colorado - Chicago 2:3 pp, Anaheim - Arizona 4:5 pp, Calgary - Vancouver 2:3 pp