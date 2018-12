TASR

Mikaela Shiffrinová: Petra Vlhová má najlepších fanúšikov

Tím sa v nedeľu presunie do Osla, kde na Nový rok čaká mestský paralelný slalom s ďalšou šancou vystriedať Shiffrinovú na najvyššom stupienku.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa teší so svojimi fanúšikmi z druhého miesta v sobotňajšom slalome Svetového pohára žien v rakúskom Semmeringu 29. decembra 2018. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Semmering 29. decembra (TASR) - Petra Vlhová nezastavila ani na piaty pokus víťazné ťaženie Mikaely Shiffrinovej v slalomových súťažiach tejto sezóny Svetového pohára alpských lyžiarok. Druhé miesto obsadila aj v rakúskom Semmeringu a na šieste výročie svojho debutu v seriáli pridala ďalší výrazný výsledok po piatkovom premiérovom triumfe v obráku.

Sobota už nepriniesla prekvapenie a Američanka zdolala Slovenku aj v piatom slalome sezóny, štyrikrát v klasickom a raz v paralelnom. "Bolo to veľmi špeciálne po piatku. Celý tento víkend je neuveriteľný, veľmi sa teším, že som opäť na pódiu. Bol to asi najťažší slalom, bola to nová skúsenosť, pretože deň predtým som vyhrala. Nie je ľahké koncentrovať sa po víťazstve na ďalší deň. Bol to boj, v prvom kole som spravila nejaké chyby, v druhom som riskovala," vravela Vlhová.

Jej najväčšia súperka uspela vrátane minulého ročníka v jedenástich z uplynulých dvanástich špeciálnych slalomov SP a po šiesty raz za sebou. Po predchádzajúcej sérii piatich prvenstiev prišlo vypadnutie v januárovom Lenzerheide, kde sa radovala práve Vlhová. Shiffrinová tentoraz nezaváhala a napriek tlaku natiahla šnúru: "Mala som maličkú nádej. Keď čakáte v cieli, myslíte na to, že možno dnes to vyjde. Stále sme natesno, je to náročné, ale som na seba hrdá. Po piatku to bola dobrá skúsenosť, nie je jednoduché získať nové sily. Možno v prvom kole som stratila víťazstvo, ale to sa už nedozvieme. Je to ten istý príbeh, no vždy je to dobrý súboj." Ocenili ho aj fanúšikovia zo Slovenska, tí opäť spravili z Vlhovej stredobod slávnostnej ceremónie: "Mikaela mi hovorila, že mám najlepších fanúšikov, aj ona vidí, že sú úplne skvelí. Som rada, že na Slovensku to žije, dodávajú mi silu a ďakujem im za to."

Na snímke slovenskí fanúšikovia povzbudzujú slovenskú lyžiarku Petru Vlhovú v sobotňajšom slalome Svetového pohára žien v rakúskom Semmeringu 29. decembra 2018. (Foto: TASR/Pavel Neubauer)

Vlhová dosiahla v kalendárnom roku 2018 vo SP dve víťazstvá, 28. januára a potom 28. decembra. Za najväčšie sklamanie označila finále minulej sezóny vo švédskom Aare, kde si jedenástou priečkou pohoršila aj v konečnom hodnotení slalomu. Vo švédskom rezorte sú vo februári na programe majstrovstvá sveta: "Človek sa vie poučiť a myslím si, že sa mi to darí. Pre mňa bol tento rok veľmi špeciálny, zažila som nové emócie. Bol a ešte stále je skvelý, dúfam, že v nasledujúcom budem zdravá a šťastná, nech ma baví stále chodiť dole kopcom. Snáď bude ešte lepší ako tento. Dosiaľ sme odviedli dobrú prácu a sme na správnej ceste."

To, ako si 23-ročná slovenská reprezentantka poradila s pozíciou víťazky obráku, kvitoval aj tréner Livio Magoni. "Pre Petru to bola nová skúsenosť, niečo sa naučila. Piatok bol náročný deň, všetko sme dokončili až o desiatej večer. Ráno sme však boli prví na svahu, aby sme ju dostali do zvyčajného prostredia. Druhé miesto je dobrý výsledok, dokázala sa vyrovnať s napätím." Tím sa v nedeľu presunie do Osla, kde na Nový rok čaká mestský paralelný slalom s ďalšou šancou vystriedať Shiffrinovú na najvyššom stupienku.