Česi minuli pred Vianocami v e-shopoch rekordných 45 miliárd korún

Aj keď majú vrchol sezóny za sebou, výdavky v e-shopoch do konca roka ešte vzrastú, pretože mnohé z nich, podobne ako kamenné obchody, spustili po Štedrom dni povianočné výpredaje.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Jozef Ďurník

Praha 29. decembra (TASR) - Česi minuli v internetových obchodoch v poslednom štvrťroku pred Vianocami rekordných 45 miliárd Kč (1,75 miliardy eur), čo medziročne predstavuje rast takmer o 20 %. V jedinom týždni od 10. decembra to bolo 5 miliárd Kč. Vyplýva to z odhadov českej Asociácie pre elektronickú komerciu (APEK). Uviedol to server novinky.cz.

"Ide o výdavky od začiatku októbra do 23. decembra. Pred rokom to za rovnaké obdobie predstavovalo 38 miliárd Kč, takže ide o rast takmer o pätinu," spresnil pre Novinky riaditeľ APEK Jan Vetyška. Asociácia združuje viac než 550 firiem, podnikateľov a odborníkov v oblasti elektronického obchodu.

Aj keď majú vrchol sezóny za sebou, výdavky v e-shopoch do konca roka ešte vzrastú, pretože mnohé z nich, podobne ako kamenné obchody, spustili po Štedrom dni povianočné výpredaje. "Pred Vianocami 29 % respondentov uviedlo v našom prieskume ako hlavnú výhodu nákupu darčekov cez internet úsporu času. A to platí aj pre aktuálne výpredaje. Zákazníci nemusia obchádzať nákupné centrá, aby si porovnali, ktorý e-obchod im poskytne najlepšiu cenu. Stačí využiť niektorý z cenových porovnávačov a ihneď budú vedieť, kde sa dá objednať najvýhodnejšie," povedal Vetyška.

Ako uviedol Milan Šmíd, manažér Zboží.cz, po Vianociach ľudia často nakupujú hodnotnejšie spotrebiče a elektroniku. Dôvodom sú peňažné darčeky, ktoré v posledných rokoch veľa Čechov uprednostňuje. "Práve obdobie po Štedrom dni je tak časom, keď si ľudia tieto darčeky uplatňujú a nakupujú napríklad televízory, práčky, notebooky a podobné produkty," dodal Šmíd.