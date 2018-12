TASR

Vlhová opäť na pódiu: Predbehla ju iba rekordérka Shiffrinová

Shiffrinová zaregistrovala svoj 51. triumf kariéry v prestížnom seriáli a aj piatykrát v sezóne pred svojou slovenskou vrstovníčkou.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová na trati 1. kola sobotňajšieho slalomu žien Svetového pohára v rakúskom Semmeringu 29. decembra 2018. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Semmering 29. decembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v sobotnom slalome Svetového pohára v rakúskom Semmeringu druhé miesto. Za dominátorkou sezóny Mikaelou Shiffrinovou zaostala 29 stotín. Američanka ako prvá pretekárka vyhrala v kalendárnom roku 15 pretekov SP a svojím 36. slalomovým víťazstvom kariéry v SP prekonala rekord Rakúšanky Marlies Schildovej.

"Marlies bola pre mňa najväčším vzorom spoločne s Bodem Millerom. Keď som bola malá, snívala som o tom, že raz budem najlepšia lyžiarka na svete. Prekonala som síce Marlies v počte slalomových víťazstiev, no jej rekord bude platiť naveky. Bola to legenda, najlepšia slalomárka v histórii," povedala pre ORF Shiffrinová, ktorá zaregistrovala svoj 51. triumf kariéry v prestížnom seriáli a aj piatykrát v sezóne pred svojou slovenskou vrstovníčkou, tretia bola so stratou 38 stotín Švajčiarka Wendy Holdenerová. Dvadsaťtriročná Vlhová po piatkovom triumfe v obrovskom slalome potvrdila, že po inom rakúskom rezorte Flachau sa najbližšie dejisko alpského SP od slovenských hraníc stalo zahraničnou "mekkou" slovenského zjazdového lyžovania, keďže v roku 2012 v Semmeringu prvé víťazstvo pre samostatnú krajinu vybojovala Veronika Velez-Zuzulová. Celkovo obe lyžiarky v stredisku, ktoré organizuje preteky SP medzi sviatkami každý druhý rok, dosiahli štyri pódiové umiestnenia. Celkovo Vlhová dosiahla v tejto sezóne už šieste pódiové umiestnenie. Na stupne víťaziek sa vo svojej kariére piatich plných ročníkov SP postavila po 18. raz.

Obe top-favoritky mali aj v piatom slalome sezóny, našliapnuté na mikrosúboj. V predchádzajúcich štyroch vždy vyhrala Shiffrinová, trikrát pred Vlhovou v klasickej súťaži, plus obe sa stretli aj vo finále paralelného slalomu, kde tiež tesne uspela Američanka. V sobotu v rakúskom stredisku so stále mladými zjazdárskymi superhviezdami držala krok v prvej fáze iba o desať rokov staršia švédska rutinérka Frida Hansdotterová (+0,53 s). Do sekundy sa ešte zmestila Švajčiarka Wendy Holdenerová, ktorej tréner postavil trať prvého kola. Vlhová však mohla ísť do 2. kola s nižším mankom, lebo hoci začala svoju jazdu s odhodlaním, najmä pri prejazde do strmšej pasáže krátko pred prvým medzičasom spravila dva oblúky príliš naširoko.

Súboj v 15-člennej slalomárskej elite ovplyvnila školácka chyba spolufavorizovanej Rakúšanky Bernadette Schildovej, ktorá zapichla špičku lyží z opačnej strany hneď prvej bránky. Špicaru sa tesne vyhla ďalšia domáca nádej Katharina Liensbergerová, ktorá mala oba medzičasy na druhé miesto, ale chyba v prejazde do cieľového úseku ju odsunula mimo prvú päťku s odstupom 1,17 s. Naopak, špicar po predchádzajúcom záklone sa stal zrejme osudným pre Nórku Ninu Haver-Lösethovú, ktorá si po tvrdom páde s bolestivým výrazom držala koleno.

Druhé kolo sa nevyvíjalo až tak dramaticky ako piatkový obrák. Liensbergerová robila čo mohla, jasne sa dostala do vedenia, ale chyba z prvej časti ju stála prvé pódium kariéry. Nepustila ju naň Holdenerová, ktorá sa pre zmenu dostala na stupne po prvý raz v sezóne v špeciálnej disciplíne, raz bola tretia v paralelke. V Semmeringu dosiahla 18. pódiové umiestnenie v slalome bez víťazstva a vyrovnala zápis Rakúšana Huberta Strolza, ktorý to dokázal v obrovskom slalome. Strolz mal na konte aj 7 pódiových umiestnení v slalome bez víťazstva, takže celkovo 25 v oboch klasických disci,

Po Holdenerovej prišla na rad Hansdotterová a vypadla. Vlhová odjazdila svoj vysoký štandard, stačilo to na štvrtý čas kola a lepší ako následne Shiffrinovej, lenže Američanka podala opäť kontrolovaný výkon, keď najmä dole vo vedomí si náskoku neriskovala.