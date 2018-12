TASR

V 1. kole slalomu zaostala Vlhová za Shiffrinovou 48 stotín

V sobotu v rakúskom stredisku s 23-ročnými zjazdárskymi superhviezdami držala krok v prvej fáze iba o desať rokov staršia švédska rutinérka Frida Hansdotterová.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová na trati 1. kola sobotňajšieho slalomu žien Svetového pohára v rakúskom Semmeringu 29. decembra 2018. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Semmering 29. decembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová zašla v prvom kole sobotného slalomu Svetového pohára v Semmeringu druhý najrýchlejší čas v elitnej skupine štartujúcich. Za dominátorkou sezóny, Američankou Mikaelou Shiffrinovou zaostala 48 stotín.

Obe top-favoritky mali aj v piatom slalome sezóny našliapnuté na mikrosúboj, v predchádzajúcich štyroch vždy vyhrala Shiffrinová, trikrát pred Vlhovou, plus obe sa stretli aj vo finále paralelného slalomu, kde tiež tesne uspela Američanka. V sobotu v rakúskom stredisku s 23-ročnými zjazdárskymi superhviezdami držala krok v prvej fáze iba o desať rokov staršia švédska rutinérka Frida Hansdotterová (+0,53 s). Do sekundy sa ešte zmestila Švajčiarka Wendy Holdenerová, ktorej tréner postavil trať prvého kola. Vlhová však mohla ísť do 2. kola s nižším mankom, lebo hoci začala svoju jazdu s odhodlaním, najmä pri prejazde do strmšej pasáže krátko pred prvým medzičasom spravila dva oblúky príliš naširoko. "Prvé kolo nebolo zlé, ale ani najlepšie, lebo hneď od začiatku som nechytila rytmus. Trošku som sa v tom trápila, postupne som strácala aj v ďalších pasážach. Odstup je už dosť veľký, budem sa snažiť zlepšiť úseky, kde som postrácala," uviedla Vlhová v cieľových priestoroch.

Súboj v 15-člennej slalomárskej elite ovplyvnila školácka chyba spolufavorizovanej Rakúšanky Bernadette Schildovej, ktorý zapichla špičku lyží z opačnej strany hneď prvej bránky. Špicaru sa tesne vyhla ďalšia domáca nádej Katharina Liensbergerová, ktorá mala oba medzičasy na druhé miesto, ale chyba v prejazde do cieľového úseku ju odsunula mimo prvú päťku s odstupom 1,17 s. Naopak, špicar po predchádzajúcom záklone sa stal zrejme osudným pre Nórku Ninu Haver-Loesethovú, ktorá si po tvrdom páde s bolestivým výrazom držala koleno.