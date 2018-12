TASR

Dnes o 13:33 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Poznáme nomináciu na kemp v Turecku: Tréner Guľa vybral 24 hráčov

Útočný trojlístok tvoria Róbert Boženík z MŠK Žilina, Marek Fábry z FC Nitra a Dávid Strelec.

Na archívnej snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 29. decembra (TASR) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa nominoval na januárový prípravný kemp v Turecku 24 hráčov. Počas neho si mladí Slováci zmerajú sily s juniorským tímom Fenerbahce Istanbul (11. január 2019) a s futbalistami Uzbekistanu do 23 rokov (15. január 2019).

Oproti novembrovému zrazu a zápasoch v Portugalsku urobil kouč niekoľko zmien. "V prvom rade sa chceme poďakovať všetkým klubom za to, že nám uvoľnili hráčov, keďže to nie je oficiálny asociačný termín. Zároveň ide o začiatok prípravného obdobia, ktoré je v tímoch veľmi dôležité. Aj na základe toho sme robili nomináciu a sú v nej hráči, ktorí prichádzali do úvahy. Pozerali sme sa aj na to, aby sme mali svoju silu, preto sme sa snažili o to, aby gro hráčov, ktorí boli s nami aj v novembri v Portugalsku, boli v tíme aj teraz. Ide o futbalistov zo slovenských klubov, zahraničné mužstvá nám zatiaľ viacerých neuvoľnili," ozrejmil pre futbalsfz.sk Guľa.

V menoslove sa nachádzajú aj dvaja 17-roční mladíci Dávid Strelec s Petrom Pokorným. „Vieme, že prvý kvalifikačný zápas nás čaká až v septembri a dovtedy chceme vyskúšať výkonnosť a kvalitu viacerých hráčov. Strelec hrá za Slovan Bratislava a dal gól v zápase so Žilinou. Ukazuje kvalitu, preto ho chceme vidieť aj v tejto vekovej konfrontácii. To platí aj o Peťovi Pokornom, ktorý hrá mužský futbal a má veľkú šancu posunúť sa do prvého tímu Red Bullu Slazburg, hoci teraz hrá v druhej lige za B-tím, ale nastupuje na celé duely," tvrdí Guľa.

Útočný trojlístok tvoria Róbert Boženík z MŠK Žilina, Marek Fábry z FC Nitra a spomínaný Dávid Strelec. Títo traja dali doposiaľ v súťažných dueloch tejto sezóny dokopy 44 gólov. "Strelecká forma Roba Boženíka, tak o nej všetci vieme. Marek Fábry je zase potencionálny hráč. Je však iné, keď dáte gól za juniorku ako v lige. Má však šancu ukázať, čo v ňom je. Nemôžeme zabudnúť na Ľuba Tuptu, ktorý hrá vo Verone. Klub ho však neuvoľnil, lebo sa bude pripravovať na súťažné stretnutia. O Strelcovi sme sa už bavili, ale je to zaujímavý hráč a z môjho pohľadu je to obrovský talent," povedal Guľa a dodal: "Podstatná je súčinnosť hráčov a preto sme uvítali tento prípravný termín. Nebude to len o skúšaní chalanov, ale môžeme pracovať a posúvať systémové veci v ofenzíve a vybalansovať aj defenzívu."