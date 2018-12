TASR

Dnes o 10:26 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní NEVÝSLOVNÁ KRÁSA: Rusko otvára cestovateľom donedávna uzavreté arktické oblasti

Trh s expedičnými cestami do Arktídy a Antarktídy rastie. Dopyt sa zvyšuje najmä vďaka ázijským cestovateľom.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 29. decembra (TASR) - Napriek ekonomickým sankciám sa Rusko v posledných rokoch čoraz viac otvára svetu. Veľmi populárnym turistickým cieľom sú jeho arktické oblasti. V rozhovore pre TASR to uviedol prezident spoločnosti Poseidon Expeditions Nikolaj Saveliev.

„Veľkú perspektívu do budúcnosti má ruská časť Arktídy. Tento región bol desaťročia pre turistov hermeticky uzavretý. Rusko sa však v posledných rokoch viac a viac otvára, a tak čoraz viac lodí smeruje do oblastí medzi Murmanskom a Čukotkou,“ konštatoval Saveliev.

Ilustračné foto. Foto: Pexels

Trh s expedičnými cestami do Arktídy a Antarktídy rastie. Dopyt sa zvyšuje najmä vďaka ázijským cestovateľom. Kým pred pár rokmi boli hlavnými klientmi expedičných lodí na Severný pól alebo do Antarktídy najmä Američania, v súčasnosti aj v tejto oblasti cestovného ruchu dominujú Číňania. „Každý tretí účastník polárnych ciest je Číňan. Ich počet významne rastie, a preto očakávam, že už onedlho dokážeme zaplniť jednu loď len turistami z Číny. Nástup čínskych turistov vidno po celom svete. Pred pätnástimi rokmi nebol v Monaku jediný Číňan, dnes ich tam stretnete tisícky,“ zdôraznil Saveliev, ktorý očakáva, že záujem o návštevu polárnych oblastí bude aj ďalej rásť.

Ilustračné foto. Foto: Pexels

„Pre biznis to však bude znamenať viac regulácií a nebude to také voľné ako v súčasnosti. Tým chcem povedať, že v budúcnosti firmy čakajú prísnejšie nároky na bezpečnosť, ochranu prírody a podobne, ktoré nebude možné tak jednoducho splniť ako v súčasnosti,“ upozornil Saveliev.

Najnáročnejšie a najdrahšie sú výpravy na Severný pól. Tie sú možné len s využitím atómových ľadoborcov, ktoré väčšinou prenajíma Rusko. Podľa Savelieva ide o výhodný biznis pre všetky strany.

Ilustračné foto. Foto: Pexels

„S prenájmami sa začalo na počiatku 90. rokov minulého storočia po rozpade Sovietskeho zväzu. Rusku chýbali financie a hľadalo rôzne spôsoby ako ich získať. Arktická časť Ruska sa prakticky nerozvíjala, neboli, na rozdiel od súčasnosti, takmer žiadne možnosti pre biznis. Atómové ľadoborce mesiace nečinne kotvili v prístavoch. Vtedy sme prišli aj my s ponukou na ich prenajatie pre cesty na Severný pól. Pre ruskú vládu to bola výhodná ponuka. V súčasnosti je už situácia diametrálne odlišná. Rusko stavia tri nové atómové ľadoborce. Severovýchodná cesta Arktídou ponad Rusko je komerčne čoraz viac využívaná na prepravu tovarov napríklad z Číny. Počas zimných mesiacov je celá flotila ľadoborcov na cestách a my si ich môžeme prenajímať iba v letných mesiacoch. Na rozdiel od minulosti sú tieto expedičné plavby pre ruský štát len prilepšením a nie hlavným využitím ľadoborcov,“ dodal Saveliev.