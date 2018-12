TASR

Lagercrantz štvrtý román inšpirovaný Larssonovým Millenniom nenapíše

David Lagercrantz je podobne ako Larsson novinárom a spisovateľom.

Štokholm 28. decembra (TASR) - Švédsky spisovateľ David Lagercrantz upustil od plánu napísať aj štvrtú zo série kníh inšpirovaných trilógiou Millennium švédskeho autora Stiega Larssona, informovala agentúra DPA. Lagercrantzova tretia kniha má vyjsť v auguste 2019.

Pripravovaný tretí román s pracovným názvom Dievča, ktoré žilo dvakrát (The Girl Who Lived Twice) bude poslednou knihou v Lagercrantzovej sérii.

"Váhal som a povedal som veľa nerozumných vecí, teraz je to však definitívne ukončené," uviedol vo štvrtok Lagercrantz švédskej televíznej stanici SVT.

Spisovateľ predtým nevylučoval, že napíše aj ďalšie pokračovania. SVT však povedal, že nechce byť autorom uviaznutým v jednej sérii. Projekt Millennium bola podľa jeho slov "nádherná cesta."

Bývalý novinár Larsson zomrel na infarkt v roku 2004. Jeho trilógia kriminálnych románov Millennium pozostávajúca z kníh Muži, ktorí nenávidia ženy; Dievča, ktoré sa hralo s ohňom a Vzdušný zámok, ktorý vybuchol sa stala úspešnou na celom svete. Príbeh geniálnej hackerky Lisbeth Salanderovej a novinára Mikaela Blomkvista bol aj sfilmovaný.

David Lagercrantz je podobne ako Larsson novinárom a spisovateľom. Ešte pred vydaním prvého dielu jeho série s názvom Dievča, ktoré uviazlo v pavúčej sieti, bola u nás známy jeho beletrizovaný životopis špičkového futbalistu, švédskeho internacionála Zlatana Ibrahimoviča.