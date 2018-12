TASR

Dnes o 09:32 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Jubilejný festival Woodstock bude na rovnakom mieste ako v 1969

Pôvodný Woodstock sa konal na pozemku mliečnej farmy Bethel v americkom štáte New York.

Na archívnej snímke z augusta 1969 objímajúci sa pár počas legendárneho hudobného festivalu Woodstock, ktorý sa konal v americkom meste Bethel neďaleko New Yorku. — Foto: TASR/AP

New York 29. decembra (TASR) - Pri príležitosti 50. výročia legendárneho hudobného festivalu Woodstock sa na budúci rok v lete uskutoční jeho súčasná obdoba na rovnakom mieste ako v roku 1969. Informoval o tom v piatok webový magazín New Musical Express (NME).

Pôvodný Woodstock sa konal na pozemku mliečnej farmy Bethel v americkom štáte New York 15.-18. augusta 1969, pričom na festivale vystúpili Jimi Hendrix, The Who, Janis Joplinová, Grateful Dead, Sly and The Family Stone, Joan Baezová, Jefferson Airplane, Santana, Joe Cocker, Johnny Winter a ďalší.

Mesto Bethel plánuje oslavné podujatie, ktoré sa uskutoční v priebehu troch dní - 16.-18. augusta 2019. Zoznam účinkujúcich ešte nie je zverejnený, program však má obsahovať aj rozličné prednášky a diskusie.

"Tieto tri dni nezabudnuteľných zážitkov budú zahŕňať živé vystúpenia popredných aj nových umelcov z rozličných žánrov a dekád. Návštevníci budú môcť navštíviť i miestne múzeum, ktoré rozpráva príbeh 60. rokov prostredníctvom mnohých médií, interaktívnych programov a artefaktov z pôvodného festivalu," uviedli organizátori.