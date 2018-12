Tatar bodoval v NHL: Dvomi gólmi prispel k výhre Montrealu

TASR

V defenzíve Senators odohral 13 a pol minúty Slovák Christián Jaroš, ktorý v samom závere za rozhodnutého stavu absolvoval svoju prvú bitku v profilige.

New York 29. decembra (TASR) - Slovenský útočník Tomáš Tatar zaznamenal v noci na sobotu dva presné zásahy, ktorými pomohol k víťazstvu Montrealu nad Floridou 5:3 v zápase zámorskej NHL. Jeho tím dosiahol tretí triumf po sebe a v tabuľke Východnej konferencie mu patrí 6. priečka.

Tatar rázne ukončil gólové suchoty, ktoré trvali sedem zápasov. Predtým naposledy skóroval 9. decembra. "Nikdy som nepomyslel na to, že by som prežíval nejaký gólový pôst. Vyhrávali sme, mužstvu sa darilo. V každom zápase je to hlavne o tímovom výkone a je jedno, kto dá gól, kto boduje. Myslím si, že kráčame správnym smerom," povedal pre nhl.com slovenský krídelník, ktorý zaznamenal svoj tretí dvojgólový zápas v sezóne. Už v 35. sekunde poslal hostí do vedenia, keď sa po dobrom forčekingu dostal k puku a zblízka bekhendom prvýkrát prekonal Roberta Luonga. Jeho druhý gólový moment prišiel za stavu 2:2 v 49. minúte, po presilovkovej kombinácii s Jonathanom Drouinom a Maxom Domim sa presadil z pravého kruhu strelou bez prípravy. Canadiens už vedenie nepustili z rúk a tešili sa z cenného víťazstva.

"Mali sme výborný vstup do zápasu. Bol to pre nás perfektný štart, viedli sme vonku 2:0. Na chvíľu sme vypli, čo súper využil, no nestratili sme koncentráciu a hrali sme naďalej dobrý zápas. Verili sme, že ho môžeme vyhrať. V presilovke sme dali ďalší gól, čo bolo kľúčové," tešil sa Tatar, ktorého vyhlásili za druhú hviezdu stretnutia. Odohral v ňom necelých 16 minút, pripísal si štyri strely a jeden plusový bod. V bránke Canadiens dostal pri zranení tímovej jednotky Careyho Pricea prvýkrát od 11. decembra šancu Fín Antti Niemi, k víťazstvu pomohol 23 úspešnými zákrokmi.

Hokejisti Toronta natiahli víťaznú šnúru na päť stretnutí, keď uspeli na ľade Columbusu 4:2. Dvoma gólmi prispel k výhre John Tavares, jeho spoluhráč Mitch Marner pridal gól a dve asistencie. Spoľahlivý výkon podal v bránke "javorových listov" Garret Sparks, ktorý zaznamenal 27 úspešných zásahov. "Odohrali sme solídne stretnutie. Sparks predviedol dôležité zákroky, keď sme to od neho potrebovali. A mohli sme sa oprieť aj o vynikajúcu hru v oslabení," poznamenal Tavares. Slovenský obranca Martin Marinčin sa nezmestil do zostavy Maple Leafs. Za Blue Jackets skórovali kapitán Nick Foligno a Rus Artemij Panarin, pre ktorého to bol jubilejný 100. gól v NHL.

V ďalšom zápase si hráči New Yorku Islanders poradili doma s Ottawou 6:3, keď víťazstvo na svoju stranu strhli štyrmi gólmi v tretej tretine. Potvrdili tak skvelú formu, vyhrali už piaty z uplynulých šiestich duelov. Center Mathew Barzal sa podieľal na triumfe "ostrovanov" dvoma gólmi a asistenciou, Josh Bailey a Casey Cizikas zaznamenali zhodne po góle a asistencii. Hosťom sa v zápase zranil jeden z najproduktívnejších obrancov súťaže Thomas Chabot. V defenzíve Senators odohral 13 a pol minúty Slovák Christián Jaroš, ktorý v samom závere za rozhodnutého stavu absolvoval svoju prvú bitku v profilige. Záverečnú pol minútu okorenili až tri pästné súboje, desať sekúnd pred koncom sa pri striedačkách pobil Jaroš s Rossom Johnstonom. Obaja si vymenili niekoľko úderov, navrch mal napokon útočník Islanders, ktorý poslal Jaroša k ľadu. Slovenský bek si okrem piatich trestných minút pripísal v zápase aj mínusový bod.