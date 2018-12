TASR

Vlhovej deň v obrovskom slalome: Toto je skutočný dôvod môjho prvenstva

Vlhová pokorila Nemku o 45 stotín sekundy, Francúzku o šesť desatín.

Na snímke neskoršia víťazka slovenská lyžiarka Petra Vlhová v cieli obrovského slalomu žien v rámci Svetového pohára v alpskom lyžovaní 28. decembra 2018 v rakúskom Semmeringu. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Semmering 28. decembra (TASR) - Slovenskej lyžiarke Petre Vlhovej sa dlho nedarilo zlepšiť siedme miesto ako najlepší výsledok v obrovskom slalome Svetového pohára. V piatok v rakúskom Semmeringu to však zvládla a premiérovým triumfom v disciplíne spôsobila podobnú senzáciu, ako keď v roku 2015 so štartovým číslom 19 prvýkrát zvíťazila v špeciálnom slalome.

Tentoraz išla s dvanástkou a už v prvom kole dala najavo, že to s novým maximom myslí vážne. Hoci po ňom nefigurovala na pódiových priečkach, mizivé odstupy dávali šancu na bezprecedentný úspech jej vlastného i celého slovenského lyžovania: "Myslím si, že je to úžasné pre mňa aj pre Slovensko. Úprimne, raz to muselo prísť, lebo viem, ako jazdím na tréningu. Na najlepšiu päťku, môžem povedať aj trojku, mám, ale všetko závisí od toho, ako pôjdem obidve kolá. Ak chcem útočiť na pódium aj v obrovskom slalome, treba podať dve vyrovnané jazdy s minimom chýb." To splnila a odmena sa dostavila: "Od rána som sa cítila výborne. V každých pretekoch som išla prvé kolo dobre a druhé zle alebo naopak. Konečne som predviedla dve dokonalé jazdy."

Najlepšie tri pretekárky po prvom kole sa ani neudržali na pódiu, Vlhová sa po dojazde priebežnej líderky Mikaely Shiffrinovej zosunula na sneh so slzami šťastia, ktoré neskôr vymenila za oslavné kvapky šampanského v spoločnosti Viktorie Rebensburgovej a Tessy Worleyovej: "Mikaela mala najprv náskok, potom už bola v červených číslach a začala som veriť aj vo víťazstvo. Pomaly si to uvedomujem, ale ešte mi to asi úplne nedošlo. Začala som plakať, som veľmi šťastná a neviem ani opísať slovami, čo sa mi podarilo. Keď som v cieli videla náskok, premietlo sa mi v hlave, čo som pre to musela urobiť. Pracovala som veľmi tvrdo, aby som stála na pódiu, myslím si, že víťazstvo neočakával nikto. Verila som si, išla som si za mojím cieľom. Vedela som, že raz určite dokážem vyhrať."

Petra Vlhová v prvom kole obrovského slalomu žien Svetového pohára v alpských disciplínach v rakúskom Semmeringu v piatok 28. decembra 2018. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Vlhová pokorila Nemku o 45 stotín sekundy, Francúzku o šesť desatín. "Vtrhla" tak medzi stálice technicky najnáročnejšej disciplíny, ktoré s ňou už musia rátať. Uznala to aj dvojnásobná majsterka sveta a držiteľka malého glóbusu z roku 2017 Worleyová: "Dosiahla úžasné víťazstvo, dnes to tu 'rozbila' po skvelom druhom kole. Stále končila tesne za pódiom, nesmierne si to zaslúžila. Mám ďalšiu súperku." Dvadsaťtriročná slovenská reprezentantka mala dosiaľ takúto pozíciu v klasickom slalome, no od 28. decembra sa môže pochváliť víťazstvami v dvoch disciplínach. Jej zbierka sa rozšírila na mieste, kde takmer presne pred šiestimi rokmi (29. decembra 2012) debutovala vo SP: "Vždy je prvé víťazstvo v nejakej disciplíne, tobôž v obrovskom slalome, čo pre mňa nebola dominantná disciplína, niečo úžasné. V mojom tíme mi všetci verili, no neukazovala som to v pretekoch. Som veľmi hrdá na môj tím, v uplynulých dvoch mesiacoch sme odviedli veľa práce v obrovskom slalome. Dnes to bol môj deň."

Ďalší Vlhovej deň môže byť už sobota, keď je na programe práve špeciálny slalom (10.30/13.30). Shiffrinovej v piatok prekazila štvrté víťazstvo v Semmeringu za sebou, Američanka sa v rakúskom stredisku tešila trikrát v roku 2016. Slovenka môže dosiahnuť "double", pokiaľ pretrhne šnúru druhých miest za Shiffrinovou: "Stále som bola druhá, ona prvá. Konečne som zdolala Mikaelu, veľakrát som hovorila, že na ňu mám, teraz som to dokázala. Zdolala som ju však v obráku, nie v slalome. Bude nový deň, nové preteky. Dodalo mi to sebavedomie, zajtra je nový deň, potrebujem rýchlo zregenerovať."

Vlhová vdačí za prvenstvo aj novým lyžiam

K ich nasadeniu do súťaže sa odhodlala po dlhej porade v tíme, ktorému šéfuje Livio Magoni.

Taliansky tréner zdôraznil, že dostať Vlhovú na pódium v technicky najnáročnejšej disciplíne bola jeho priorita, odkedy začal spolupracovať so slovenskou zverenkou: "Ťažko sa mi hovorí. Je to darček pre celý slovenský národ. Toto bol môj prvý cieľ, keď som prišiel do tímu, aby sme dosiahli pódium v obrovskom slalome. Všetko nebolo dokonalé, lebo po prvom kole figurovala na štvrtej priečke a vrchnú časť nešla dobre, ale v druhom kole to zlepšila. Musíme pracovať a udržať tento trend."

Vlhová trénovala na nových lyžiach s odlišnou dĺžkou od leta, "naostro" ich využila vo štvrtom obráku sezóny a s okamžitým úspechom. Magoni očakával, že Vlhová môže triumfovať v tejto disciplíne, no nie už v Semmeringu. "Doteraz sme nechceli riskovať, ale vo štvrtok po poslednom tréningu som jej povedal, že sa zlepšila v technike a podľa môjho názoru ich môžeme vyskúšať. Zariskovali sme," povedal Magoni.

Na snímke slovenská reprezentantka Petra Vlhová v prvom kole v slalome žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní vo fínskom Levi 17. novembra 2018. Foto: TASR/AP

"Livio je mág," vyhlásil Vlhovej otec a finančný manažér tímu Igor Vlha, ktorým rovnako ako ďalšími členmi a rodinnými príslušníkmi lomcovali v cieľových priestoroch emócie: "Celý sa trasiem. Viem, že Peťa jazdí dobre aj obrák, dnes to predviedla. Neviem, čo mám povedať, je to neskutočné. Je to moje dieťa, je to môj tím, takže preteky prežívam veľmi zle, ale potom je to pekné. Počítal som, že to bude do tretieho miesta, lebo rozdiely boli veľmi malé. Peťa je bojovníčka, videl som to po prvom kole v jej očiach. Medzi kolami som vravel, že to bude veľmi, veľmi zaujímavé, pretože Peťa je dnes naštartovaná."

Blízky profesionálny vzťah medzi Vlhovou a Magonim dokumentovalo aj vrúcne objatie tesne pred slávnostnou ceremóniou. "Pre mňa je Livio veľmi dôležitý, odovzdáva mi skúsenosti. Teraz mám okolo seba najlepší tím, ktorý odvádza úžasnú prácu. Sme na dobrej ceste. Veľmi sme si priali, aby som raz vyhrala obrovský slalom. Livio mi najviac veril, že na to mám. Urobili sme dobrý krok, že sme zmenili lyže. Už sme ich skúšali, ale nebola som si taká istá. Vo štvrtok sme dlho rozmýšľali, ktoré zoberieme, všetci boli za nové, ja som bola 50 na 50. Rozhodla som sa, že idem do toho, sú veľmi rýchle," dodala Slovenka.