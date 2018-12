TASR

Dnes o 09:28 čítanie na minútu 0 zdieľaní Plavecká 24-hodinovka v Bystrici lámala rekordy s takmer 2000 plavcami

Zatiaľ, čo v meste pod Urpínom sa uskutočnil už 22. ročník, Nitrania a Košičania si podujatie vyskúšali po prvý raz.

Na snímke primátor Banskej Bystrice Ján Nosko na podujatí Plavecká 24-hodinovka európskych miest športu, ktorá odštartovala na banskobystrickej Plavárni na Štiavničkách napoludnie vo štvrtok 27. decembtra 2018. — Foto: TASR - Dušan Hein

Banská Bystrica 28. decembra (TASR) – Plavecká 24-hodinovka v meste pod Urpínom aj v tomto roku lámala rekordy. Na mestskú plaváreň na Štiavničkách prišlo počas 24 hodín (od 12.00 h 27. 12. do piatka 12.00 h) 3295 návštevníkov, z toho 1910 sa zúčastnilo na plaveckom nonstop maratóne, čo je viac než vlani, keď Banská Bystrica bola Európskym mestom športu. Účastníci odplávali 191.000 metrov pre zdravie. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Mojžišová.

"Plavecká 24-hodinovka patrí k najobľúbenejším športovým podujatiam, ktoré sa konajú tesne po vianočných sviatkoch. Plávalo sa v štyroch dráhach a najstarší účastník mal 84 rokov. Najmladší mali tri roky. Najrýchlejší plavec dosiahol čas 0:58,54. Zaujímavosťou je medzinárodná účasť, zapojili sa i návštevníci zo Švédska, Anglicka či Francúzska," zhodnotila Mojžišová.

Zatiaľ, čo v meste pod Urpínom sa uskutočnil už 22. ročník, Nitrania a Košičania si podujatie vyskúšali po prvý raz. Podľa Mojžišovej v Košiciach navštívilo plaváreň 1200 ľudí a do akcie sa ich zapojilo 674, plávali v jednej dráhe. V Nitre mali štyri dráhy a na 24-hodinovke sa zúčastnilo 444 plavcov.

"Ďakujem všetkým, ktorí sa na tomto výnimočnom podujatí zúčastnili a podporili naše mesto vo výzve proti Nitre a Košiciam. Som rád, že Banskobystričania nesklamali a ukázali športového ducha i počas sviatočného obdobia. Rekordné čísla vravia za všetko a je to pre nás pozitívna odozva do budúcich rokov. Nie je dôležité vyhrať, ale urobiť niečo pre seba, a preto gratulujem všetkým, ktorí prišli do ktoréhokoľvek mesta a odplávali svojich sto metrov pre zdravie," konštatoval primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.