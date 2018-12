Čermany majú peknú prírodu i históriu s nemeckými prisťahovalcami

TASR

Čermany 28. decembra (TASR) – Obec Čermany leží v Topoľčianskom okrese takmer v strede trojuholníka tvoreného mestami Nitra, Topoľčany a Piešťany. Aj napriek výhodnej polohe dedina ešte donedávna postupne vymierala.

V posledných rokoch sa podľa starostu Radovana Bobulu podarilo úbytok obyvateľov zastaviť a dnes obec pripravuje plány, ako do Čermian prilákať nových ľudí. Usadlíkom chce ponúkať majetkovo a právne usporiadané pozemky s vybudovanou infraštruktúrou, na ktorých by si mohli postaviť domy.

Príchod nových usadlíkov už obec vo svojich dejinách zažila v 19. storočí, keď tam prichádzali z Hannoverského a Oldenburského kniežatstva nemeckí roľníci. Tí postupne tvorili tretinu všetkého obyvateľstva. Svojou húževnatosťou si Nemci postupne získali rešpekt domáceho obyvateľstva a od roku 1865 až do roku 1927 mali Čermany iba nemeckých richtárov.

Zaujímavú históriu Čermian spojenú s nemeckými usadlíkmi by v budúcnosti mohol turistom, ale aj miestnym obyvateľom pripomínať náučný chodník v chotári obce. Dopĺňať by ho mohlo múzeum, ktoré by chcel starosta zriadiť v bývalej škole.

Návštevníkov, ktorých neraz zavedú výlety do neďalekých pohorí Tribeč a Považský Inovec, by mohol zaujať aj vzácny Čermiansky močiar, ktorý bol už v roku 1988 vyhlásený za chránené územie V. stupňa. Jeho rozloha je 5,5 hektára a predmetom ochrany je močiarny biotop s chránenou faunou a flórou a s výskytom chránených druhov živočíchov.