TASR

Dnes o 14:52 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Silvestrovské oslavy prinášajú aj riziko vzniku popálenín

Podľa skúseností lekárov je vysoké percento devastačných poranení pyrotechnikou spojené s užívaním alkoholu.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Košice 28. decembra (TASR) – Počas zimných mesiacov lekári Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Nemocnici Košice - Šaca zaznamenávajú zvýšený počet úrazov spôsobených popálením. Príčinou sú termické úrazy zapríčinené neopatrnosťou pri sezónnom vykurovaní, obareniny pri príprave vianočnej kapustnice, ale aj omrzliny. Špecifikom sú silvestrovské a novoročné oslavy. TASR o tom informovala Lucia Kočková zo spoločnosti Agel SK, ktorá nemocnicu prevádzkuje. Ako pripomenula, silvestrovské oslavy prinášajú riziko popáleninových úrazov, ktoré môžu skončiť aj stratou končatiny.

"Vysoký počet úrazov cez vianočné a novoročné sviatky je spôsobených manipuláciou s ohňostrojmi. Tie spôsobujú kontaktné popáleniny, popáleniny plameňom od horiaceho šatstva, vlasov, postihnutie očí až devastačné stratové, amputačné poranenia s ohrozením života," vysvetlil plastický chirurg Juraj Gajdoš. Podľa neho si pri zlyhaní alebo nesprávne použitej pyrotechnike úraz odnesie najčastejšie ruka.

Podľa skúseností lekárov zo spomínanej nemocnice je vysoké percento devastačných poranení pyrotechnikou spojené s užívaním alkoholu. Druhú najčastejšiu skupinu tvoria neplnoletí, ktorí nedodržia pokyny manipulácie s pyrotechnikou. V prípade, že dôjde k popáleniu, postihnuté miesto je potrebné čo najrýchlejšie ochladiť. "V prvom kroku ho chladíme studenou tečúcou vodou aspoň pätnásť minút," dodal s tým, že studená voda zabraňuje hlbšiemu poškodeniu tkanív a pôsobí aj proti bolesti. Ak došlo k vzniku pľuzgierov alebo rany, túto plochu je potrebné sterilne prekryť. Pri rozsiahlejšom termickom úraze je nevyhnutné ambulantné ošetrenie, prípadne hospitalizácia na špecializovanom pracovisku.

Pri poranení pyrotechnikou môže dôjsť až k strate končatiny. "Ak poranený stratí časť končatiny, je potrebné správne zaistenie a transport amputátu do najbližšieho replantačného centra. Amputát sa zabalí do sterilnej gázy, následne sa vloží do mikroténového vrecka a ten sa vloží do ďalšieho vrecka so zmesou vody a ľadu v pomere 2:1. Samotná končatina je väčšinou tak spálená, že nekrváca. V prípade krvácania z postihnutej končatiny stačí vyvinúť tlak na postihnuté miesto cez sterilnú gázu," spresnil Gajdoš.

Kočková pripomenula, že pri zábave s pyrotechnikou je najdôležitejšia prevencia. "Nevyhnutnosťou je použitie ochranných pomôcok ako sú pracovný odev u profesionálov, rukavice, okuliare a zdravý sedliacky rozum u laikov. Čistá myseľ bez alkoholu a dozor plnoletej osoby by mali byť samozrejmosťou," uzavrela.