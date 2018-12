TASR

Dnes o 14:18 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Hamšík je zranený, vynechá duel s Bolognou

Hamšík sa zranil pri súboji s domácim Borjom Valerom.

Marek Hamšík, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Neapol 28. decembra (TASR) - Slovenský futbalový stredopoliar Marek Hamšík sa obáva dlhšej absencie po poranení zadného stehenného svalu na pravej nohe. Kapitán SSC Neapol musel odísť z ihriska už v 24. minúte stredajšieho zápasu 18. kola talianskej Serie A na ihrisku Interu Miláno (0:1).

Hamšík sa zranil pri súboji s domácim Borjom Valerom. "Pichlo ma v zadnom stehennom svale," uviedol na svojom webe.

Tridsaťjedenročný slovenský reprezentant podstúpi v najbližších dňoch ďalšie vyšetrenia. Doba jeho rekonvalescencie nie je zatiaľ známa. Podľa portálu football-italia.net sa s najväčšou pravdepodobnosťou nepredstaví v sobotňajšom ligovom dueli proti Bologni, do hry by sa mohol vrátiť až po zimnej prestávke. Podľa Sky Sport klub jeho zdravotný stav prehodnotí pred pohárovým súbojom so Sassuolom (13. januára).