Zavedenie spoločnej európskej meny prinieslo pozitíva, ale aj negatíva

Bratislava 28. decembra (TASR) - Euro bolo uvedené na svetové finančné trhy 1. januára 1999 ako účtovná mena, no v hotovostnom styku, teda v podobe bankoviek a mincí, sa začalo využívať o tri roky neskôr. V roku 2002 tak 12 krajín Európskej únie súčasne začalo plnohodnotne používať eurové bankovky a mince. Slovensko sa stalo súčasťou eurozóny 1. januára 2009 ako jej 16. člen v poradí.

Od vstupu SR sa do menového bloku pridali iba tri krajiny, čo v súčasnosti tvorí spolok 19 krajín Európy.

Jednou z nesporných výhod spoločnej európskej meny je zníženie transakčných nákladov. To je pre Slovensko veľmi dôležité, pretože je malou a proexportne orientovanou ekonomikou. Pred prijatím eura museli mnohé slovenské exportné firmy platiť za výmenu zahraničných mien do slovenských korún alebo napríklad aj za poistenie voči kurzovým výkyvom. Jednoduchšie to majú aj Slováci, ktorí pri vycestovaní do krajiny eurozóny taktiež ušetria čas aj peniaze, keďže im odpadajú náklady spojené s výmenou peňazí.

Aj európske firmy importujúce na slovenský trh majú po prijatí eura zjednodušené podmienky vstupu na slovenský trh. A to je tiež výhoda pre bežného spotrebiteľa, pretože príchod nových zahraničných firiem rozširuje ponuku tovarov na trhu, zostruje sa konkurenčný boj o zákazníka a to tlačí na rast kvality a pokles cien.

"Prijatie eura sa podpísalo aj pod zrýchlenie hospodárskeho rastu, ktorý sám osebe ďalej pôsobí na zvyšovanie životnej úrovne a rast zamestnanosti a miezd. Existencia eura na Slovensku je totiž lákadlom pre zahraničných investorov. Prílev zahraničných investícií sa preklápa do zvýšeného dopytu po pracovných silách, čo následne znižuje nezamestnanosť," zdôrazňuje Lucia Dovalová, analytička Poštovej banky.

Každá minca však má dve strany. Rovnako je to aj v prípade eura. Tým, že Slovensko prijalo spoločnú menu, stratilo nezávislú menovú politiku, a tak sa musí prispôsobovať menovej politike Európskej centrálnej banky. A to nemusí byť vždy pre ekonomiku výhodné. Okrem toho sa Slovensko zaviazalo napríklad aj k účasti na záchranných mechanizmoch eurozóny.

Zavedenie spoločnej európskej meny uľahčilo Slovákom cestovanie do zahraničia, znížilo ich náklady na bankové poplatky. Na druhej strane, finančné inštitúcie prišli o časť svojich výnosov práve zo zmenárenských transakcií a devízových obchodov.