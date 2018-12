Chopok láka turistov vynovenou chatou. Legendárna Kamienka dostala novú tvár, nahliadnite dnu

Kristián Plaštiak

Pri návšteve Nízkych Tatier ju nesmiete vynechať.

CHOPOK 30. decembra - Čo spája Horehronie s Liptovom? Vo vrcholoch Nízkych Tatier stojí malá chatka, ktorú ľudia navštevovali už pred polstoročím. Okrem ubytovania poskytuje aj občerstvenie a vy si tak môžete vychutnať kávu s výhľadom na majestátne Tatry. Aká je história Kamennej chaty? A ako ju môžeme poznať dnes? To všetko zistíte v tomto článku.

História a vznik

Výstavba lanovky na Chopok začala krátko po konci druhej svetovej vojny. Chata, ktorá na tom mieste vznikla, slúžila ako útulňa robotníkov, a bola z dreva a kameňa, preto ju nazývali Kamienka. V roku 1957 sa Chopok stal najväčším lákadlom rekreantov a lyžiarov na Slovensku. V 70. rokoch v nej bývali študenti, ktorí k nej stavali chodníky. V ďalšej dekáde slúžila ako bufet a po revolúcii ju odkúpila rodina z Banskej Bystrice a prevádzkovala ju sezónne. Mimo sezóny bola chata zatvorená a využívaná súkromne.

V roku 1996 sa objavila skupina nadšencov, ktorá otvorila novú Kamienku s celoročnou prevádzkou. Odvtedy na chate prebehlo niekoľko rekonštrukcií a opráv jej priestorov a vzhľadu. Zväčšila sa jedálenská časť, bola rozdelená na dve časti: rýchla zóna s barom v pôvodnej časti a jedaciu časť v novej. Bola vymenená strešná krytina a aj hlavný vstup bol upravený do podoby vstupu z 50. rokov. Postavili pec so „živým“ ohňom a v súčasnosti sa návštevníci môžu tešiť aj na nový interiér podľa návrhu Ing.arch. Márie Dida, ktorý by mal byť dokončený v roku 2019.

Chata v súčasnosti

Kamienka je pomyselným stretávacím bodob Horehronia a Liptova. Jej výhodná poloha ponúka nádherný výhľad na panorámu tatranských vrchov, občerstvenie aj ubytovanie. Môžete tak zažiť nezabudnuteľný pobyt vo dojtisícovej výške nad morom, odkiaľ máte rodnú zem ako na dlani.

Štúdio Rules na svojom webe napísalo: „Aj keď to tak na prvý pohľad nemusí vyzerať, prerobený interiér sme vytvorili na rovnakých hodnotách ako mal jeho predchodca. Priestor novej Kamienky je pekný v autentickej drsnosti jeho stavebných materiálov, ktoré sme navrhli bez dodatočných povrchových úprav a ponechali v ich prirodzených prevedeniach. Samozrejme, nový interiér sa vyznačuje priestrannosťou, a preto bude vždy postrádať stiesnenú útulnosť svojho predchodcu, ale presne to bolo zmyslom rozšírenia - poskytnúť kvalitnejšie služby a vyšší komfort väčšiemu množstvu hostí.“