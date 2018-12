TASR

Dnes o 11:45 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Štartuje 67. ročník Turné 4 mostíkov, topfavorit je Kobajaši

Víťazom z posledných dvoch ročníkov bol Kamil Stoch.

Na snímke poľský skokan na lyžiach Kamil Stoch sa stal víťazom úvodného podujatia 66. ročníka Turné štyroch mostíkov v nemeckom Oberstdorfe v sobotu 30. decembra 2017. — Foto: TASR/AP

Oberstdorf 28. decembra (TASR) - Sobotňajšou kvalifikáciou v nemeckom Oberstdorfe bez slovenskej účasti odštartuje 67. ročník Turné štyroch mostíkov v skokoch na lyžiach. Titul obhajuje Poliak Kamil Stoch, najväčší favorit na celkové prvenstvo a zisk sošky Zlatého orla je však Japonec Rjoju Kobajaši.

Líder celkového poradia Svetového pohára sa môže stať druhým japonským šampiónom Turné po Kazujošim Funakim, ktorý prestížne podujatie vyhral v sezóne 1997/1998. Kobajaši má skvelú formu, v tomto ročníku SP stál už štyrikrát na najvyššom stupienku. "Sám som prekvapený, ako sa mi darí. Dôležité však bude podávať konštantné výkony počas celej sezóny. Na Turné stačí jeden pokazený skok a je po nádejach na celkové víťazstvo," citovala slová Kobajašiho agentúra DPA.

Stochovi sa v uplynulej sezóne podaril husársky kúsok, keď triumfoval na všetkých štyroch podujatiach T4M a napodobnil Nemca Svena Hannawalda, ktorý predtým ako jediný zaknihoval Grand Slam. Poliak má šancu vyrovnať zápis Nóra Björna Wirkolu a triumfovať na T4M tretíkrát za sebou. "V tejto sezóne SP som ešte nevyhral ani jednu súťaž, no snažím sa zostať pokojný. Som spokojný s tým, aké podávam výkony. Cítim, že forma stúpa. Bolo by skvelé opäť zdvihnúť v Bischofshofene sošku Zlatého orla," povedal trojnásobný olympijský víťaz.

Podľa šéftrénera poľských skokanov Stefana Horngachera jeho zverenec už nemusí nikomu nič dokazovať. "Kamil nebude pod žiadnym tlakom. Dvakrát za sebou sa tešil z celkového prvenstva, má dostatok skúseností. Pozitívom je, že v tejto fáze sezóny má lepšiu fazónu ako vlani. Verím, že to potvrdí aj na mostíkoch v Oberstdorfe, Garmisch-Partenkirchene, Innsbrucku a Bischofshofene," netají optimizmus rakúsky kouč.

Do poradia na popredných priečkach chcú prehovoriť aj Nemci. Karl Geiger slávil pred necelými dvomi týždňami vo švajčiarskom Engelbergu premiérový triumf v SP, pred Turné však nemá veľké oči. "Jedna lastovička ešte leto nerobí, treba zostať nohami pevne na zemi a byť skromný. Vyhral som súťaž v Engelbergu, no to ešte neznamená, že na Turné prevalcujem konkurenciu."

Na celkové prvenstvo si brúsia zuby aj Rakúšan Stefan Kraft, Stochov krajan Piotr Zyla, Nór Johann Andre Forfang či Slovinci Domen a Peter Prevcovci. Na Turné sa v 1. kole skáče k.o. systémom. Na základe výsledkov kvalifikácie sa vytvorí 25 dvojíc a víťazi duelov postúpia do 2. kola. Medzi elitnou tridsiatkou ich doplnia piati najlepší "lucky loseri".

Program 67. ročníka Turné štyroch mostíkov: sobota 29. decembra: 16.30 kvalifikácia v Oberstdorfe nedeľa 30. decembra: 16.30 hlavná súťaž v Oberstdorfe pondelok 31. decembra: 14.00 kvalifikácia v Garmisch-Partenkirchene utorok 1. januára: 14.00 hlavná súťaž v Garmisch-Partenkirchene štvrtok 3. januára: 14.00 kvalifikácia v Innsbrucku piatok 4. januára: 14.00 hlavná súťaž v Innsbrucku sobota 5. januára: 17.00 kvalifikácia v Bischofshofene nedeľa 6. januára: 17.00 hlavná súťaž v Bischofshofene