Vedci odhalili, že ten kamarát, ktorý je na vás najodpornejší, vás má vlastne najradšej

Nájsť skutočného priateľa býva občas poriadne ťažké.

— Foto: Repro foto YouTube

WASHINGTON 29. decembra - Priatelia sú obrovským životným šťastím. Ako však spoznať toho pravého, ktorému na nás naozaj záleží? V prípade, že máte v blízkosti človeka, ktorý sa k vám nie vždy správa pekne a môžete mať pocit, že spôsob, akým s vami zaobchádza, je necitlivý, možno to robí účelovo. Podľa výsledkov, ktoré zverejnila Association for Psychological Science, niektorí priatelia úmyselne prejavujú negatívne pocity, pretože sa domnievajú, že práve tie budú pre iných prospešné v dlhodobejšom ponímaní. Títo priatelia však nechcú ublížiť, ale naopak sú starostliví.

Výskum o správaní sa

Popredný vedec Belén López-Pére, ktorý výskum viedol, vysvetlil správanie priateľov. Základnou myšlienkou výskumu bolo povzbudiť účastníkov, aby si predstavili, že sa nachádzajú v situácii niekoho iného a prezradili, ako by asi reagovali, keby sa mali rozhodovať. Testovania sa zúčastnilo 140 dospelých ľudí. Laboratórna štúdia zahŕňala spoločnú hru s anonymným partnerom (známym ako „hráč A“), pričom oni sami boli „hráčom B“. Nevedeli však, že „hráč A“ vôbec neexistuje.

Foto: Pexels.com

Tesne pred začiatkom testovania všetci dostali informáciu od „hráča A“, že si prešiel rozchodom a má zlomené srdce. Následne boli účastníci vyzvaní, aby si predstavili, ako sa asi „hráč A“ cítil. Niektorí účastníci však mali sympatizovať s pocitmi „hráča A“, no a druhá skupina mala zostať emocionálne vyrovnaná. Po prvotných pokynoch bolo 140 zúčastnených rozdelených do dvoch skupín. Prvá polovica si zahrala „strielačku“ s názvom Soldier of Fortune, kde ich cieľom bolo zbaviť sa čo najväčšieho počtu nepriateľov. Druhá polovica bola vyzvaná k hre s názvom Escape Dead Island, kde ich cieľom bolo uniknúť z miesta plného zombie.

Po dokončení hry sa všetci účastníci podrobili ešte jednému testu. Boli im k dispozícii hudobné nahrávky a videoklipy s rozdielnymi úrovňami emocionálneho obsahu. Následne im bola položená otázka, na ktorej úrovni od 1 do 7 by chceli, aby „hráč A“ počúval a prečítali popis každého z vybraných diel.

Foto: Pexels.com

Výsledky výskumu

Výsledky odhalili, že účastníci, ktorí sympatizovali s pocitom „hráča A“, sa snažili vytvoriť silné emócie v družstve. Ak by sme túto skupinu ľudí opisovali konkrétnejšie, účastníci sympatizujúci s emóciami „hráča A“ hrajúci strielačku, vygenerovali viac hnevu prostredníctvom vybranej hudby. Rovnaká skupina, avšak hrajúca druhú hru, sa zameriavala na vytváranie strachu tým, že si vybrala najemotívnejšiu hudbu.

Tento prieskum dospel k záveru, že ľudia, ktorí s „hráčom A“ sympatizovali, mali tendenciu vytvárať silnejšie negatívne emócie a odzrkadľovať tak pocit ublíženia. Navyše silnejšie negatívne emócie počas hry naznačujú vyššiu mieru úspešnosti na konci hry. Znamená to, že „hráč A“ po výhre cítil pocit úspechu a spokojnosti.