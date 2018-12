Petronela Svečnjaková

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Túto chvíľu pri Karlovom moste žena plánovala dva roky. Prečo si kľakla na koleno práve ona?

Travel blogerka plánovala dokonalé zásnuby 2 roky.

Romantické požiadanie o ruku na Karlovom moste. Sonja Lyshchynki a jej priateľ Stefan Dumas. — Foto: Flytographer/Sarah Stein

PRAHA 30. decembra - Kanaďanka prekvapila svojho priateľa priamo na Karlovom moste.

Netradičné zásnuby so vzácnym prsteňom

Aj keď množstvo dnešných žien je emancipovaných a mužom rady dokazujú, že sa o všetko vedia postarať samy, nebýva zvykom, aby o ruku požiadala žena muža. Sonja Lishchynki z Kanady je však výnimkou. Svojho priateľa Stefana Dumasa sa rozhodla požiadať o ruku na výlete v Prahe. Naplánovať túto chvíľu jej trvalo 2 roky.

Sonja Lishchynki žiada o ruku svojho priateľa na Karlovom moste. Foto: Flytographer/Sarah Stein

Pár bol v Prahe na svadbe svojich priateľov. V deň D Stefan nič netušil. Spolu so Sonjou ho na Karlovom moste fotila profesionálna fotografka, ale budúcemu ženíchovi sa to nezdalo zvláštne, pretože s tým mali skúsenosti aj počas iných svojich výletov. Keď nastala správna chvíľa, Sonja sa zohla do tašky, aby vraj vybrala vodu pre ich psíka, ktorý stál obďaleč. Namiesto toho však vytiahla zásnubný prsteň a opýtala sa Stefana otázku na celý život. „Stefan bol hrdý, a zároveň prekvapený aj neprekvapený. To preto, že nikdy nič nerobíme tradičným spôsobom. Zaplavili ho emócie a tešil sa. Veľa to preňho znamenalo,“ povedala Sonja pre The Huffington Post.

Stefanov zásnubný prsteň, maketa pečatného prsteňa Dumasovcov. Foto: Flytographer/Sarah Stein

Najromantickejšou časťou tohto príbehu je však zásnubný prsteň. Stefan je potomkom slávneho francúzskeho spisovateľa Alexandra Dumasa. Keď spolu začali chodiť, Stefan sa svojej priateľke zveril, že mu je ľúto, že nikdy nemal rodinný pečatný prsteň. Ten sa stratil, keď sa Dumasovci presťahovali do Ameriky. Sonja sa teda rozhodla prsteň vyrobiť. V archívoch v Paríži našla podrobný opis, ako prsteň vyzeral a na jeho výrobu si najala vychyteného maďarského zlatníka.