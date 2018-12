TASR

Bojujte so zimou s palivami OMV a vyhrajte rok tankovania zadarmo

— Foto: OMV Slovensko

Bratislava 28. decembra (OTS) - Zimy sa netreba obávať - platí aspoň pre vodičov, ktorí tankujú na čerpacích staniciach OMV. Nielenže sa môžu spoľahnúť na špeciálne zimné vlastnosti palív OMV MaxxMotion Performance Fuels, ale vďaka novej súťaži môžu až rok tankovať zadarmo. Šancu na výhru majú každý týždeň, pričom na zapojenie do súťaže im stačí naplniť nádrž kvalitným palivom, ktoré dostane z motora maximálny výkon a pritom predlžuje jeho životnosť.

„Natankovanie jednej nádrže sa môže vďaka našej súťaži jednoducho zmeniť na celý rok jazdenia zadarmo. Ide o skvelú príležitosť pre tých, ktorí si ešte nevyskúšali všetky výhody palív OMV, aby tak teraz spravili,“ hovorí Michaela Kuzmínová, Marketing Manager, OMV Slovensko.

Na zapojenie do súťaže zákazníkom stačí natankovať palivá OMV MaxxMotion Performance Fuels Za každých 35 litrov získajú stieracie žreby (maximálne do objemu 140 litrov). Po registrácii jedinečného 6-miestneho kódu buď na webovej stránke www.omv.sk/maxxmotionsutaz alebo zaslaním SMS v znení OMV(medzera)KÓD na číslo 6661 budú zaradení do žrebovania.

Každý týždeň potom jeden šťastný víťaz získa predplatenú kartu OMV Value Card v hodnote 1500 eur, ktorá by mala zaistiť bezplatné tankovanie po celý rok.

Okrem šance na výhru ponúkajú prémiové palivá OMV MaxxMotion Performance Fuels aj iné výhody. Vďaka špeciálnej receptúre vyvinutej v Rakúsku umožňujú palivá OMV MaxxMotion Performance Fuels maximálny výkon a ochranu motora. Vysoko kvalitná zimná nafta OMV MaxxMotion Diesel má vynikajúcu odolnosť proti mrazu až do -40 °C (-40 °C je hodnota CFPP podľa normy STN EN 590. Výhody a účinky paliva sú ovplyvnené aj vozidlom, správaním vodiča a technickým stavom motora, a sú založené na porovnaní s palivom, ktoré spĺňa miestne minimálne požiadavky normy STN EN 590) a preto zaisťuje spoľahlivé štartovanie a prevádzku aj v najtuhších zimných podmienkach. Inovatívna receptúra navyše udržiava motor čistý, odstraňuje usadeniny a zabraňuje ich vytváraniu.

OMV zákazníci tak môžu jazdiť s úsmevom.Navyše, od prvého natankovania môžu využívať aj všetky výhody bonusového klubu OMV SMILE & DRIVE a získavať bonusové body pri každom tankovaní či nákupe na čerpacej stanici OMV. Za prémiové palivá OMV MaxxMotion Performance Fules dokonca dvojnásobok bodov.

Súťaž trvá od 10. decembra 2018 až do 28. februára 2019. Podmienky si možno vyžiadať na čerpacích staniciach OMV alebo ich nájdete na www.omv.sk