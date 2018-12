Kristián Plaštiak

Neoznačujte na fotkách polohu, prosia správcovia národných parkov. Keď zistíte prečo, už to nebudete robiť ani vy

Hovorcovia národného parku Grand Teton vám vysvetlia prečo.

Ilustračná snímka — Foto: Pexels

BRATISLAVA 30. decembra - Sme si istí, že to poznáte a máte rovnako. Užívate si dovolenku, alebo iný druhu cestovania a prvé, čo vám v tej chvíli príde na um je vytiahnuť svoj mobilný telefón, odfotiť si to miesto a zdielať ho na svojom profile na sociálnej sieti, pričom nezabudnete označiť polohu, kde sa toto úžasné a oku lahodiace miesto nachádza. No uvedomujete si, že mu tým príliš nepomôžete? Pozrite sa prečo.

Národný park Grand Teton v americkom štáte Wyoming zažíva neľahké obdobie, jeho návštevníci vraj poškodzujú chodníčky. Všetko je to zapríčinené širokým zásahom verejného záujmu, ktorý národný park nedávno nadobudol vďaka označeniam polohy na sociálnej sieti Instagram.

Brian Modena, člen organizácie pre cestovný ruch parku, povedal: „Jedno malé označenie, jeden veľký problém.“ Organizácia ľudí nabáda, aby označovali múdro a udržali Wyoming divoký. Vznikol aj nový hashtag „nogeotag“, ktorý Instagramových nadšencov sklame, keďže sú pod ním zozbierané fotky nádherných miest v prírode bez určenej polohy.

Podobné prípady sa dejú aj v iných častiach sveta. Napríklad v Juhoafrickej republike sú na plotoch safari cedule s výstražnými nápismi, aby ľudia nefotografovali zvieratá a neprilákali tak pytliakov. Národné parky sa iba snažia, aby sa ich návštevníci správali k prírode zodpovednejšie.