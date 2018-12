Muž kúpil celej svojej rodine na Vianoce DNA testy. Netušil, ako im to obráti život naruby

BRATISLAVA 29. decembra - V ostatných rokoch ľudia po celom svete čoraz viac vyhľadávajú spôsoby, ktoré im pomáhajú bližšie určiť ich rodinný pôvod.

Ak si zadovážite DNA testy, niekde v kútiku duše musíte počítať s tým, že vám možno neprezradia to, čo by ste čakali. Svoje o tom vie aj istý užívateľ siete Reddit. Ten pod vianočný stromček svojim rodinným príslušníkom nakúpil DNA testy, mysliac si, že všetci z toho budú nadšení. Jeho mama však nebola, nižšie si prečítate dôvod.

Myslel som si, že bude super, ak rodine ako vianočný darček kúpim 6 DNA testov. Rozdal som ich mame, otcovi, bratovi a dvom sestrám.

Keď si všetci rozbalili darčeky, mama bola nahnevaná.

Povedala, že nechce, aby sme si tie testy robili, pretože obsahujú nebezpečné chemikálie. Aj keď sme jej vysvetlili, že tam žiadne chemikálie nie sú, stále bola nesvoja.

Snažila sa nás presvedčiť, že stačí, ak si test urobí jedno z nás detí, veď všetky máme rovnaké gény.

Neotvorený DNA test vraj môžeme ďalej predať. Neskôr to u nás vyzeralo asi tak, že rodičia sa na poschodí asi hodinu hádali, a my deti sme si dole robili žartíky, kto z nás má iného otca.

Nakoniec vysvitlo, že otec mojej staršej sestry zomrel krátko po tom, ako sa narodila. Mamin dobrý priateľ jej pomohol prekonať najťažšie obdobie v živote, až sa do seba zaľúbili a založili si zvyšok našej rodiny.

Nikdy nám to nepovedali, pretože pre mamu to bolo veľmi ťažké. Teraz však nabrala odvahu o všetkom nám porozprávať, dokonca nám ukázala aj fotografie. Ako rodinu nás to ešte viac zomklo.