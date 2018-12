TASR

Bývalý austrálsky reprezentant Aloisi končí pri kormidle Brisbane Roar

Dôvodom sú slabé výkony jeho tímu.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Brisbane 28. decembra (TASR) - John Aloisi ukončil svoje pôsobenie vo funkcii trénera austrálskeho prvoligového tímu Brisbane Roar. Dôvodom je slabý štart mužstva do novej sezóny A-League, keď v deviatich zápasoch získalo len šesť bodov.

"Môj odchod je pre klub najlepším riešením. Za uplynulého tri a pol roka som venoval každú minútu svojho života práci pre úspech Brisbane Roar. Bolo to ťažké rozhodnutie, no verím, že to pomôže celému klubu," citovala bývalého austrálskeho reprezentanta agentúra AFP. Tím dočasne povedie Darren Davies.