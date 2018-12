Petronela Svečnjaková

V Austrálii klesla spotreba igelitiek o 80 %. Stačilo, že ju zakázali dva obchody

Opatrenie zaviedli dva najväčšie austrálske obchodné reťazce.

Ilustračná fotografia. — Foto: Pixabay.com

CANBERRA 28. decembra - Protinožcom sa tento rok podarila veľká environmentálna vec. Informovala o nej austrálska National Retail Association.

Príroda je čistejšia o miliardy igelitiek

Odkedy austrálske obchodné reťazce Coles a Woolworths prestali ponúkať plastové vrecúška a tašky, spotreba týchto produktov v krajine klesla o 80 %. Podnik Coles tak urobil 20. júna, vedenie Woolworths k tomuto kroku pristúpilo 1. júla. Austrálska príroda je celkovo čistejšia o 1,5 miliardy plastových tašiek a vrecúšok. Ide pritom o rekordné číslo, pretože len ročná spotreba plastových tašiek v reťazci Coles, ešte pred spomínaným opatrením, bola 3,2 miliardy kusov.

Ilustračná fotografia. Foto: Pixabay.com

Nový prístup k igelitkám sa však týka iba tých austrálskych štátov a teritórií, ktoré doposiaľ neprijali žiadny zákon, ktorý zakazuje jednorazové plastové tašky. Ide o Nový Južný Wales, Victoriu a Západnú Austráliu. Spotreba igelitiek dramaticky klesla aj v Queenslande, tam ich legislatívne zakázali od júla tohto roka.

Ilustračná fotografia. Foto: Pexels.com

Otázkou nateraz zostáva, či sa najväčšími reťazcami v Austrálii inšpirujú aj tie menšie. Boja sa totiž, že by týmto opatrením mohli prísť o zákazníkov. Nie všetci totiž prijali zákaz plastových tašiek a vrecúšok v obchodoch Coles a Woolworths s environmentálnym nadšením. Supermarket v Západnej Austrálii riešil incident, pri ktorom jeden zo zákazníkov napadol predavačku - kvôli tomu, že si nákup nemohol uložiť do jednorazovej plastovej tašky. Podľa portálu The West Australian k takýmto situáciám došlo niekoľkokrát. Austrálii tak len ostáva dúfať, že jej obyvatelia si už na nové opatrenie zvykli, a že nemyslia iba na vlastné pohodlie, ale najmä na prírodu.