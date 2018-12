TASR

Dnes o 08:07 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Brazílsky futbalista Rafinha uvažuje nad koncom v Bayerne

Na archívnej snímke Rafinha z Bayernu Mníchov. — Foto: TASR/AP

Rio de Janeiro 27. decembra (TASR) - Brazílsky futbalista Rafinha naznačil možnosť odchodu z Bayernu Mníchov. Pravý obranca úradujúceho nemeckého majstra zvažuje možnosť návratu do rodnej krajiny.

"Vždy som sa chcel vrátiť späť do Brazílie. Moje pôsobenie v Bayerne sa blíži ku koncu. V nasledujúcich šiestich mesiacoch sa môže stať veľa vecí, no myslím si, že je to moja posledná sezóna v Mníchove. O mojej budúcnosti som sa zatiaľ s nikým nerozprával, existuje však možnosť návratu do Brazílie," citovala 33-ročného hráča agentúra AFP.

Rafinha je súčasťou bavorského klubu od júna 2011, získal s ním šesť ligových titulov a v sezóne 2012/2013 triumfoval v Lige majstrov.