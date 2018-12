TASR

Americký futbalista Weah mieri z PSG na hosťovanie do Celticu

Hosťovanie 18-ročného útočníka kluby zatiaľ nepotvrdili, no syn držiteľa Zlatej lopty 1995 Georgea Weaha začal nedávno sledovať na sociálnej sieti niekoľko hráčov Celticu.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Jozef Ďurník

Paríž 27. decembra (TASR) - Americký futbalista Timothy Weah má namierené z francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain na polročné hosťovanie do škótskeho Celticu Glasgow. Informoval o tom portál espn.com.

Hosťovanie 18-ročného útočníka kluby zatiaľ nepotvrdili, no syn držiteľa Zlatej lopty 1995 Georgea Weaha začal nedávno sledovať na sociálnej sieti niekoľko hráčov Celticu. "So svojou rodinou som sa rozhodol, že cez zimu odídem na hosťovanie. Chcem poďakovať trénerovi, spoluhráčom a fanúšikom za neustálu podporu. Cítim sa byť súčasťou tejto rodiny napriek tomu, že som veľa nehrával. Milujem fanúšikov, ktorí mi dodávajú veľkú energiu. Dúfam, že sa po pol roku vrátim do Parku princov a prispejem k tomu, aby z Vás boli hrdí Parížania," napísal Weah.

Americký reprezentant je súčasťou PSG od júla 2017, kedy podpísal s klubom trojročný kontrakt.