Čo robiť, ak sa váš psík bojí ohňostrojov a petárd?

Niektorí psíkovia majú z explózií a svetiel doslova panický strach a na Silvestra prežívajú obrovské trápenie. Ako ich utrpeniu predísť?



BRATISLAVA 30. decembra - Silvestrovské oslavy sú nami ľuďmi zväčša obľúbené, nemusí to však platiť aj o našich domácich miláčikoch. Niektorí psíkovia majú z explózií a svetiel, ktoré sprevádzajú polnočné oslavy príchodu nového roka, doslova panický strach a v týchto chvíľach prežívajú obrovské trápenie. Ako ich utrpeniu predísť?

Veterinárka Petra Makaloušová pre portál nova.cz radí, aby majitelia so svojimi psíkmi, ktorí sa silvestrovských osláv boja, radšej odišli preč z mesta a ušli tak pred ohňostrojmi a petardami napríklad na vidiek. Tí, ktorí z mesta odísť nemôžu, by v kritických chvíľach mali ostať so zvieraťom a svojou prítomnosťou ho upokojovať. Veterinárka dodáva, že je taktiež možné zvieraťu podať prírodné prostriedky či lieky na upokojenie - o správnom dávkovaní sa však treba radšej poradiť s veterinárom.

Zvieratá majú všeobecne omnoho citilivejší sluch ako ľudia. A rovnako ako ľudia, majú aj rôzne povahové črty. Niektoré reagujú na hluk priam hystericky, no flegmatickejšie mačky a psy zalezú nanajvýš pod posteľ, kde si môžu pohodlne zdriemnuť či prečkať bláznovstvo ľudí. Existujú dokonca aj také zvieratá, ktoré so záujmom sledujú farebné svetlá za oknom.

Kúpeľňa je ideálnym miestom na prečkanie

"Všeobecne platí, buď so psíkom odísť, alebo ho nechať v tichej miestnosti, napríklad v kúpeľni. Zvlášť, ak je akčnejší či hysterickejší, je ideálne byť s ním a nevystavovať ho ohňostrojom," hovorí Makaloušová.

Ak nie je kam ujsť, podľa veterinárky pomôžu tabletky. "Na tie najväčšie hysterky sú už priamo sedatíva, väčšinou v gélovej podobe, podajú sa pár hodín pred tým, ako nastane kritická doba. Môžu pôsobiť až 12 hodín a majú výhodu, že ich stačí podať až v ten kritický deň, zatiaľ čo prípravky z byliniek sa musia dávať niekoľko dní vopred," opísala lekárka. Prípravky sa volia na mieru, silnejšie lieky nie sú vhodné pre zvieratá s chorým srdcom alebo pečeňou.

Vaša prítomnosť je dôležitá

S podaním upokojujúcich liekov u mačiek je to podľa Makaloušovej zložitejšie, pre nich toho veľa schváleného nie je. "Takže najdôležitejšie je umožniť im, rovnako ako psom, pokojný úkryt a hlavne byť s nimi," zhrnula.

Veterinári tiež zdôrazňujú, že ak venčíte psa v meste, počas Silvestra by ste ho rozhodne nemali nechať behať na voľno. Prvé rany sa totiž na Silvestra ozývajú už počas dňa. Vydesený pes či mačka by mohli ujsť a ublížiť sebe či niekomu inému. "Poznám prípad, keď pes v strachu a zmätku preskočil zatvoreným oknom len preto, že prepadol zúfalej panike, utrpel nervový otras a za každú cenu chcel zmiznúť," opísal pre nova.cz veterinár Oto Ondráček.

Reakciou na stres môže byť aj agresia, zvieratá sa bránia ohrozeniu. Upokojí ich však, keď ich pán alebo pani vezmú do náručia. Niektoré zvieratá sa dajú zabaviť hrou a rozptýliť. V každom prípade nesmie zostať vydesené zviera samo.

Nacvičiť zviera, aby sa petárd a ohňostrojov nebálo, je podľa Makaloušovej možné. Väčšinou je to spojené s celkovým výcvikom. Vychovaný pes, ktorý pozná základné povely, zvláda pokojnejšie stresové situácie. "Ale je to veľmi individuálne, môže byť psík, ktorý má niekoľko skúšok, a keď je búrka, alebo búchajú petardy, tak sa bojí," zhrnula Makaloušová.

Stres pre psíkov aj majiteľov

Predsedníčka Slobody zvierat Pavla Dugovičová presne vie, čo znamená silvestrovská noc pre psíkov a ich majiteľov. Našťastie psíky, ktoré sa nachádzajú v útulku sú od rachotu a petárd chránené dobrou polohou útulku. Sídliskové psy však to šťastie nemajú. „Je nám ľúto tých sídliskových psov a psov v lokalitách, kde je veľký rachot napriek zákazu,“ priznala Dugovičová. V Bratislave sa v tento deň dejú naozaj hrozné veci, čoho dôkazom je aj počet prijatých psov v útulku. „Za noc je to aj 20-30 psov, ktoré skončia v útulku. Našťastie si na druhý deň ľudia prídu pre ne. Je to veľký stres či pre majiteľa zvieraťa, či pre toho psa,“ vysvetlila.

Pani Dugovičová sa v rozhovore pre Dobré noviny obrátila na všetkých ľudí, ktorí doma psíka majú. Podľa jej slov treba so psom tento stresujúci čas prečkať. V prípade dvorových psov je potrebné ich minimálne umiestniť do pivnice alebo na miesto, odkiaľ nemôžu ujsť. „Najviac pomôže prítomnosť človeka. Byť pri ňom, ukľudňovať ho, eliminovať ten zvuk. Ísť do kúpeľne, na záchod a tam byť pri ňom. To pomôže najviac,“ vyslovila svoju radu predsedníčka Slobody zvierat. V prípade však, že psík ujde, treba volať do útulku.