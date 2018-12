TASR

Rezort zdravotníctva: Vďaka novele zákona je viac liekov pre pacientov

S novelou zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín prišla do SR aj možnosť vstupu liekov s tzv. kritériom 1:50.000.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 27. decembra (TASR) – Novela zákona o vstupe liekov do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia, platná od januára tohto roka priniesla podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre pacientov viac originálnych aj generických liekov. Od januára tak bolo kategorizovaných približne 40 onkologických liekov, čím sa napríklad onkologická liečba stala prístupnejšou.

"V zozname kategorizovaných liekov máme k decembru 2018 viac ako 4300 molekúl, tretina je s nulovým doplatkom pacienta a polovica s doplatkov do jedného eura. Tento rok pribudlo asi 130 nových liekov ako originálov, tak aj generík. Z hľadiska pridanej hodnoty pre pacienta boli do zoznamu zaradené ako unikátne lieky, tak aj priemerné, lebo splnili kritéria," uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Zámerom MZ SR podľa Eliášovej je, aby pacienti mali prístup k inovatívnym liekom a aby tieto lieky "mali k dispozícii na základe kategorizačného procesu, nie cez výnimky, ktoré schvaľuje zdravotná poisťovňa". Ako priblížila, malo byť aj v záujme výrobcov liekov, aby požiadali o zaradenie do kategorizačného zoznamu. "V prípadoch, keď je potrebné pacientovi zabezpečiť liek formou výnimky, je primárne úlohou zdravotnej poisťovne a držiteľa registrácie lieku, aby komunikovali o podmienkach úhrady v zmysle legislatívy," dodala Eliášová.

Onkologickí pacienti na Slovensku však majú podľa Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu k dispozícii približne len 25 percent liekov na liečbu ich ochorenia. Susedné Česko ich má o polovicu viac. "Ak chce pacient liek, ktorý sa nenachádza v tzv. kategorizačnom zozname, je závislý od vôle zdravotnej poisťovne, ktorá mu výnimku môže aj nemusí schváliť," uviedla výkonná riaditeľka asociácie Katarína Slezáková.

Šéfka asociácie mieni, že s novelou zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia prišla na Slovensko aj možnosť vstupu liekov, ktoré spĺňajú tzv. kritérium 1:50.000. Teda ide o taký liek, ktorý je určený na liečbu choroby, pri ktorej počet pacientov vhodných na liečbu liekom podľa registrovanej indikácie je v Slovenskej republike nižší ako 1:50.000 a liek nemá významný vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia.

"Lieky boli určené pre 108 pacientov na Slovensku. Boli to najmä onkologické lieky, ktoré práve cez toto kritérium vstúpili do zákona. Treba však povedať, že od roku 2011, keď bolo registrovaných Európskou liekovou agentúrou (EMA) 78 onkologických liekov, tak iba štvrtina je momentálne dostupná pre slovenských pacientov," priblížila Slezáková. V minulom roku to bolo desať liekov a v tomto roku práve cez toto kritérium vstúpilo do systému ďalších desať onkologických liekov. "Ak sa pozrieme len ku našim susedom, tak českí onkologickí pacienti majú prístup až k 50 percentám týchto registrovaných liekov. Ak sa pozrieme aj do krajín centrálnej a východnej Európy, onkologickí pacienti majú významnejší a väčší prístup k onkologickým liekom,"dodala šéfka asociácie.