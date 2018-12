TASR

Finančný plán môže ušetriť peniaze

V zálohe je ideálne mať finančnú rezervu aspoň na šesť mesiacov, ktorá umožní prekonať nepriaznivé obdobie napríklad v prípade straty zamestnania či vážnejšej choroby alebo úrazu.

Ilustračné foto — Foto: TASR/František Iván

Bratislava 27. decembra (TASR) - Blíži sa koniec roka a s tým prichádza aj čas bilancovať. Podľa ľudovej múdrosti by človek pred koncom starého roka nemal byť nikomu nič dlžný. Mnoho Slovákov má však podľa údajov Slovenskej sporiteľne problém si mesačne niečo ušetriť a žijú od výplaty k výplate. K sporeniu potom nevedú ani svoje deti, ktoré môžu mať s tým do budúcnosti problém. Správne nastavený finančný plán do budúceho roka pritom môže Slovákom ušetriť desiatky či stovky eur.

Pri riadení financií platí pravidlo "prikrývaj sa perinou, na akú máš". To ale neznamená, že ak chýbajú finančné prostriedky, napríklad na kúpu auta či rekonštrukciu domácnosti, človek si nemôže požičať. V tomto prípade by však príjem mal pokryť mesačnú splátku a malo by zostať aj niečo navyše, čo si možno odložiť bokom. V zálohe je ideálne mať finančnú rezervu aspoň na šesť mesiacov, ktorá umožní prekonať nepriaznivé obdobie napríklad v prípade straty zamestnania či vážnejšej choroby alebo úrazu. Ak už si Slováci šetria, najčastejšie si podľa prieskumu Slovenskej sporiteľne odkladajú peniaze z dôvodu finančnej rezervy, ktorú môžu využiť v prípade nečakaných výdavkov. Sporíme si však aj na menšie či väčšie rekonštrukcie domu či bytu a nákupy.

"Na to, aby sme mohli optimalizovať, je potrebné výdavky najprv poznať. Jednoduchou pomôckou je spísať si všetky príjmy a výdavky na papier či do počítača. Aj keď značná časť výdavkov je pravidelného charakteru a dokážeme ich definovať prakticky okamžite, iné sa nevyskytujú až tak často, prípadne ich výška kolíše. Preto je pred samotnou analýzou výdavkov dobré ich sledovať aspoň dva či tri mesiace, zapisovať si jednotlivé položky a rozdeliť si ich do kategórií bývanie, strava či drogéria," radí Lenka Buchláková, analytička banky.

Následne sa možno zamerať na hľadanie úspor. Okrem identifikácie nadbytočných výdavkov je možné napríklad stanoviť limity pre jednotlivé skupiny výdavkov a tie dodržiavať. Ušetriť sa dá napríklad delením sa o veci s rodinou, priateľmi či susedmi. To dobre funguje najmä pri veciach občasného použitia, ako je napríklad vŕtačka či strešný nosič na auto. Ušetriť sa dá napríklad aj tým, že namiesto stravovania sa v reštauráciách či v rýchlom občerstvení si zamestnanci budú nosiť do práce jedlo z domu. Práve varením si doma je možné ušetriť niekoľko desiatok eur mesačne.