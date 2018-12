TASR

Lyžiarske stredisko v Parihuzovciach je pripravené na sezónu

Aktuálne tam majú približne 30 centimetrov snehu.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Parihuzovce 27. decembra (TASR) - Menšie lyžiarske stredisko v Parihuzovciach v Sninskom okrese je na sezónu pripravené. Aktuálne tam majú približne 30 centimetrov snehu. S prevádzkou by chceli začať v sobotu (29.12.), ak vydrží počasie.

"Podmienky by mali byť vhodné na lyžovanie, keď sa neoteplí a neroztopí sa sneh," uviedol pre TASR Ján Špitalik, štatutárny zástupca Telovýchovnej jednoty (TJ) Spartak Vihorlat Snina, ktorá areál prevádzkuje. Išlo by tak o prvé dni v tejto sezóne, kedy by mali otvorené. V stredisku sú dva funkčné vleky. Jeden má dĺžku 800 metrov, druhý 550 metrov. Celková plocha, ktorú má TJ v nájme, predstavuje 22 hektárov.

Pred sezónou realizovali v stredisku bežnú údržbu, do ktorej investovali približne 1200 eur. "Aby to bolo z hľadiska bezpečnosti v takom stave, aby sme mohli prevádzkovať," zdôraznil Špitalik s tým, že nič nové tam nepribudlo. Fungujú na dobrovoľníckej báze, spolu ich je desať. Otvorené majú preto v prípade vhodných podmienok cez víkendy a voľné dni.

Špitalik uviedol, že pri vhodných podmienkach sprístupnia vleky podľa záujmu verejnosti. "Keď bude dostatok lyžiarov, pôjdu obidva vleky, keď ich bude menej, tak iba jeden," spomenul. O ktorý pôjde, záleží aj od výkonnosti lyžiarov. "Budeme sa zameriavať hlavne na rodiny s deťmi," dodal.

Aj napriek tomu, že techniku na umelé zasnežovanie majú k dispozícii, jeho realizácia je finančne náročná. Kým vlaňajšia sezóna v Parihuzovciach nedopadla dobre – stredisko prevádzkovali len jeden deň, počas tej predošlej (2016/2017) tam zaregistrovali viac ako 4000 ľudí.