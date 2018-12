Dominika Dobrocká

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Letuška musela na Vianoce pracovať. Otec si kúpil letenky na všetky jej lety, aby mohli sviatky tráviť spolu

Otec sa rozhodol stráviť so svojou dcérou Vianoce za každú cenu.

— Foto: Facebook/Mike Levy

DETROIT 27. decembra - Vianoce treba stráviť so svojimi blízkymi. Je to čas, kedy všetko na chvíľu stíchne a ľudia si užívajú prítomnosť toho, koho majú najradšej. Vie to aj muž menom Hal. Ide o otca, ktorý sa za každú cenu rozhodol stráviť najkrajšie sviatky v roku so svojou dcérou Pierce. Nezabránila mu v tom ani jej práca letušky. A keďže táto práca si vyžaduje pripravenosť každý deň v roku, odhodlaný otec sa rozhodol konať. Jeho milovaná dcéra totiž mala službu práve na Vianoce a tak si Hal rezervoval viacero letov, ktoré musela ona pracovne absolvovať.

Počas týchto letov stretol hneď niekoľko cestujúcich. Jeden z nich však na krásne konanie otca poukázal na sociálnej sieti. Mike Levy na svojou Facebook účte zverejnil fotografiu, na ktorej je on s obetavým otcom Halom a usmiata letuška Pierce. „Mal som to potešenie sedieť vedľa Hala, keď som letel domov. Jeho dcéra Pierce bola naša letuška, ktorá počas Vianoc musela pracovať. Takže letí na každom z jej letov, aby so svojou dcérou strávil Vianoce,“ napísal k záberom Mike, ktorý neskôr prezradil, že Hal mal rezervovaných presne šesť letov. „Fantastický otec! Prajem vám obom Veselé Vianoce,“ napísal na záver. Príspevok od jeho zverejnenia zdieľalo viac ako 28-tisíc ľudí, medzi ktorými bola aj samotná Pierce.