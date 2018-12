TASR

Dnes o 10:46 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní V Poprade chcú prestavať (f)ITcubator na coworkingové centrum

Spoluzakladateľ projektu Ján Michlík v tejto súvislosti uviedol, že riešenie problémov mesta je ich prioritou.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Poprad 27. decembra (TASR) - (f)ITcubator, ktorý pred viac ako rokom vo verejnej súťaži získal od mesta Poprad do prenájmu na desať rokov priestory v historickej budove reduty, chcú začiatkom budúceho roka prestavať na moderné coworkingové centrum 21. storočia. Spoluzakladateľ projektu Ján Michlík v tejto súvislosti uviedol, že riešenie problémov mesta je ich prioritou.

"Ako prvý krok po iniciatíve podpisu memoranda o spolupráci so svetovým lídrom v smart cities – fínskym mestom Oulu, sme pripravili v Poprade v spolupráci so svetovými odborníkmi, zahraničnými aj domácimi študentmi a oddelením stratégie mesta smart city štúdiu. Tú by sme radi odprezentovali všetkým, ktorí o to prejavia záujem," priblížil Michlík. Na základe pripomienok odborníkov ale i laickej verejnosti chcú pokračovať s jej ďalším vylepšovaním, čo by mohlo podľa neho výrazne pomôcť pri jej pretavení do reálneho života ľudí v najväčšom meste pod Tatrami.

"Otvorenosť, zdieľanie know-how a vzájomná spolupráca často na prvý pohľad konkurenčných spoločností je niečo, čo z Fínska za posledné desiatky rokov vytvorilo modernú krajinu a lídra v oblasti patentov mnohých najprogresívnejších technológií. Preto musíme zmeniť prístup k nášmu okoliu a ukázať, že aj my vieme urobiť niečo pre dobro celej spoločnosti, nielen v prospech seba," konštatovala riaditeľka neziskovej organizácie Marta Kurpašová. Dodala, že (f)ITcubator už rozbehol spoluprácu s viacerými progresívnymi strednými školami v Poprade a okolí, ktorým chce pomôcť v kvalitnom vzdelaní mladých IT odborníkov.

Približne každý rok v máji sa koná v Poprade medzinárodný kongres Metro ON Line, kde sa stretávajú odborníci na viaceré témy z celej Európy. Tento rok sa na nej zúčastnilo cez 1000 ľudí. "Prepojenie aktivít (f)ITcubatora so zameraním konferencie je veľmi úzke, preto využitie priestoru na prezentáciu unikátnych popradských nápadov a startupov sa realizovalo už niekoľkokrát," doplnil Michlík s tým, že k témam, ako industry 4.0, Facility Management, IT Security či Blockchain majú z celosvetového významu čo hodnotné pridať aj popradskí odborníci.

Keďže budúci rok konferencie sa bude konať počas majstrovstiev sveta v hokeji, téma využitia IT technológií v športe - špeciálne hokeji, bude podľa Michlíka kľúčová. "Navyše, naším cieľom bude vzájomne prepojiť komunity IT ľudí a športovcov tak, aby športovci čoraz viac dbali na duálny spôsob ich vysokoškolského štúdia a IT-čkári na omnoho aktívnejší spôsob trávenia svojho voľného času," ozrejmil. Pre najaktívnejších a najprínosnejších členov novovznikajúcej komunity (f)ITcubatora si dokonca pripravili odmenu – celotýždňový vstup na všetky VIP podujatia počas konferencie v Poprade a sledovanie hokejového zápasu Slovenska priamo z VIP Skyboxu v Košiciach.