TASR

Dnes o 10:45 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Eurokandidátku SNS majú viesť J. Paška, K. Konárik ml. a J. Mikolaj

Paška v minulosti ako europoslanec už pôsobil, a to v rokoch 2009 až 2014. Mikolaj bol ministrom školstva v prvej vláde Roberta Fica (Smer-SD) v rokoch 2006 až 2010.

Na snímke poslanec NR SR Jaroslav Paška (SNS). — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 27. decembra (TASR) - Lídrom kandidátky koaličnej SNS v budúcoročných májových voľbách do Európskeho parlamentu by mal byť súčasný poslanec NR SR a prvý podpredseda strany Jaroslav Paška. V rozhovore pre TASR to potvrdil šéf SNS Andrej Danko.

Dvojkou na kandidátke zrejme bude Karol Konárik ml. a trojkou exminister školstva Ján Mikolaj. "Bude tam aj pár prekvapení, kandidátku uzavrieme v januári a februári 2019," avizuje Danko.

Paška v minulosti ako europoslanec už pôsobil, a to v rokoch 2009 až 2014. Mikolaj bol ministrom školstva v prvej vláde Roberta Fica (Smer-SD) v rokoch 2006 až 2010. Konárik ml. je syn speváka a niekdajšieho poslanca za HZDS Karola Konárika. Za SNS neúspešne kandidoval na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja v roku 2013 i v posledných parlamentných voľbách z 18. miesta. Do marca 2017 pôsobil ako prednosta okresného úradu v Banskej Bystrici.

Ako prvá z parlamentných strán predstavila čelo eurokandidátky opozičná SaS. Povedú ju poslanci NR SR Eugen Jurzyca, Alojz Baránik a Lucia Ďuriš Nicholsonová.