Fantastické výsledky: Bezdomovcom v Bratislave dali strechu nad hlavou, dnes pracujú a zbavujú sa dlhov

Bezdomovectvo patrí k problémom, ktoré v rôznej miere riešia všetky štáty sveta. O to, aby ľudia bez domova mohli opäť žiť normálny život, sa snaží prístup Housing First.

Priestory v Housing Cverna. — Foto: Tomáš Halász, OZ Vagus

BRATISLAVA 30. decembra - Filozofia Housing First je až banálne jednoduchá. Predpokladá, že ak človeku bez domova poskytneme strechu nad hlavou, bude sa mu ľahšie začleňovať do spoločnosti. Projekt sa už osvedčil v škandinávskych krajinách či v západnej Európe, a od júna tohto roka funguje aj na Slovensku. Pod názvom Housing Cverna ho spustili v Novej Cvernovke v Bratislave. O myšlienke Housing First, aj o jeho realizácii v slovenských podmienkach sme sa rozprávali so Sergejom Károm, projektovým riaditeľom občianskeho združenia Vagus.

Priestory v Housing Cverna. Foto: Tomáš Halász, OZ Vagus

Aká je základná myšlienka projektu Housing Cverna?

Pre ľudí na ulici je najťažšie to, že nemajú kde bývať. A bez bývania je nemožné nájsť si prácu, udržať si zdravie a vzťahy s rodinou či priateľmi. Kľúče od vlastného bytu majú zázračnú moc. Zrazu sa všetky problémy riešia oveľa jednoduchšie a rýchlejšie. Pilotný projekt Housing Cverna umožňuje dlhodobý prenájom ľuďom, ktorí by ho inak nikdy nezískali. Náš tím im aj naďalej pomáha riešiť každodenné výzvy. Až vlastné bývanie totiž znamená hrubú čiaru za životom na ulici.

Priestory v Housing Cverna. Foto: Tomáš Halász, OZ Vagus



Aké výsledky priniesol tento prístup v krajinách, kde už funguje dlhodobo?

Výskumy ukazujú, že poskytnutie bývania ako nástroj na ukončenie bezdomovectva je zatiaľ najefektívnejšou pomocou. Nemusíme chodiť ďaleko, pred dvomi rokmi v Brne 50 rodín zo sociálne nepriaznivého prostredia získalo nájomné byty s podporou sociálnych pracovníkov. Štyridsaťosem z nich si do dnešného dňa úspešne bývanie udržalo. Podobne sa v Brne darí aj ďalším 50 ľuďom bez domova, ktorí získali mestské nájomné byty pred necelým rokom.

Okrem toho, že ľudia sa vďaka tomuto prístupu dostanú z ulice, je zároveň aj skvelým nástrojom, ako v konečnom dôsledku ušetriť peniaze nás všetkých. Výskumy totiž dokazujú, že neriešenie bezdomovectva nás stojí rovnako alebo viac ako poskytnutie bývania s podporou. Ak totiž ľuďom na ulici nepomáhame, ocitajú sa v ešte horších životných situáciách. Zlyháva im zdravie, ocitnú sa v nemocnici a to stojí štát tisíce eur. Ak sa náhodou ocitnú za mrežami, tak deň basy na Slovensku stojí 40 € - ročne je to teda skoro 15 000 €. Ak sčítame tieto a podobné náklady, tak zistíme, že ak nepomáhame ľuďom bez domova, tak po malých kúskoch zaplatíme desaťtisíce eur, ktoré však nemajú žiadny pozitívny dopad. Aj preto má zmysel ukončovať bezdomovectvo prostredníctvom bývania s presnými podmienkami a podporou sociálnych pracovníkov.

Priestory v Housing Cverna. Foto: Tomáš Halász, OZ Vagus

Projekt Housing Cverna ste v Bratislave zriadili v Novej Cvernovke. Prečo ste sa rozhodli práve pre tieto priestory?

Mesto Bratislava a mestské časti zatiaľ nenabrali dosť odvahy pustiť sa s nami do podobného projektu a to aj napriek tomu, že výsledky zo zahraničia by ich mali motivovať. Hľadali sme teda partnera s otvorenou mysľou a zmyslom pre sociálne témy. Sme hrdí, že sa ním stala Nadácia Cvernovka, ktorá išla do projektu s nami a v postupne oživenej budove bývalého internátu nám poskytla priestory na bývanie pre prvých štyroch ľudí. Sme len na začiatku a veríme, že sa aj vďaka Vagusu a nášmu projektu Housing Cverna pridajú do tejto témy mestá a mestské časti. Máme po voľbách, odvaha by tak nemala chýbať.



Kto v bytoch býva a ako vyzeral proces výberu nájomníkov?

Našimi nájomcami sú štyria bežní ľudia, ktorí však nemali v živote to šťastie a prišli o bývanie. Muži aj ženy, ktorí majú za sebou ťažký život na ulici a neopustila ich sila bojovať za lepšiu budúcnosť. Každý z nich má iný príbeh. V našom bývaní sa ocitli vďaka pohovoru, ktorý absolvovali. Pohovorov sme mali desiatky, v projekte Housing Cverna však máme iba tri bytové jednotky, a tak sme nemohli pomôcť každému. Ostatným ľuďom sme ponúkli pomoc pri získaní iného ubytovania, práce alebo oddĺžení.

Priestory v Housing Cverna. Foto: Tomáš Halász, OZ Vagus

Aké podmienky musia ubytovaní dodržiavať?

Nájomníci v Housing Cverna majú férovo nastavené podmienky. Uzatvárali sme nájomné zmluvy, v ktorých majú rovnaké povinnosti ako ostatní ľudia obývajúci budovu internátu v areáli Novej Cvernovky. A tak to má byť, vo Vaguse totiž neurčujeme nikomu, ako má žiť, ale radšej ponúkame šancu dostať sa zo svojich problémov spôsobom, ktorí si stanovia samotní ľudia bez domova s podporou našich sociálnych pracovníkov. Naši nájomníci majú teda rovnako práva aj povinnosti. Medzi hlavné povinnosti platí platenie postupne narastajúceho nájomného, ktoré sa priblíži k trhovým cenám. Samozrejmosťou je dodržiavanie domových pravidiel, ktoré sú pre všetkých obyvateľov rovnaké.

Priestory v Housing Cverna. Foto: Tomáš Halász, OZ Vagus

Od spustenia projektu Housing Cverna uplynulo niekoľko mesiacov. Ako sa nájomníci cítia, aké sú ich reakcie?

Vedeli sme, že zahraničné skúsenosti sú veľmi dobré, ale sami sme zostali pozitívne prekvapení, keď sme videli, ako sa naši nájomníci menia a tešia už v priebehu pár týždňov. Tešia sa z maličkostí, ktoré my ostatní už často ani nevnímame. Už len ten pocit, že majú kľúč od vlastného bývania, o ktoré ich nikto tak ľahko neoberie, je pre nich absolútne motivujúci. Bezpečie, teplo vlastnej postele, teplá voda, kuchyňa, kde si môžu uvariť obľúbené jedlo, bežní ľudia, s ktorými sa pozdravia na chodbe. To je len pár maličkostí, z ktorých sa naozaj tešia a dlho ich nezažili. To všetko vám dáva silu a zmysel ďalej bojovať a dostať sa z problémov, ako sú dlhy, strata zamestnania, zdravie alebo kontakt s rodinou po dlhých rokoch.

Prináša už projekt výsledky? Pomohlo bývanie nájomníkom nájsť si prácu a začleniť sa do života?

Naši nájomníci bývajú od tohto leta a už za pár mesiacov sa im podarili často až míľové kroky vpred. A to hlavne vďaka bývaniu samotnému a intenzívnym poradenským stretnutiam s našimi kolegami, ktorí ich navštevujú niekedy aj viackrát za týždeň. Našli si prácu, prechádzajú oddĺžením, starajú sa o seba a po rokoch môžu uvažovať nad svojimi stratenými záľubami. Prestávajú sa za seba hanbiť a získavajú stratenú hrdosť.

Priestory v Housing Cverna. Foto: Tomáš Halász, OZ Vagus



Ako dlho budú nájomníci v Novej Cvernovke bývať? Keď odídu, nahradia ich ďalší klienti?

Projekt Housing Cverna je nastavený na najmenej dva roky trvania. Budova totiž bude približne v tomto čase prechádzať plánovanou rekonštrukciou. Dobrou správou však je, že po rekonštrukcii budú byty v našom projekte opäť súčasťou. Naším cieľom je pomôcť ľuďom na ceste z ulice získať stabilné bývanie, prácu a vďaka podpornému programu ušetriť dosť peňazí na to, aby si mohli dovoliť udržať bežné bývanie alebo platby v obyčajnom mestskom nájomnom bývaní. Na ich miesta tak nastúpia noví nájomníci.