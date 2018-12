TASR

Dnes o 10:00 čítanie na minútu 0 zdieľaní FC Liverpool je na čele anglickej Premier League v šesťbodovom trháku

Na druhé miesto tabuľky sa vďaka triumfu 5:0 nad Bournemouthom dostal Tottenham Hotspur.

Na snímke uprostred slovenský brankár Martin Dúbravka inkasoval gól, vľavo ho oslavuje hráč Liverpoolu Mohamed Salah v zápase 19. kola anglickej futbalovej Premier League FC Liverpool - Newcastle United (4:0) v stredu 26. decembra 2018. — Foto: TASR/AP

Londýn 27. decembra (TASR) - Futbalisti FC Liverpool sú na čele anglickej Premier League v šesťbodovom trháku. V stredu si poradili s Newcastlom United v bránke so slovenským reprezentantom Martinom Dúbravkom 4:0 a profitovali z ďalšieho zakopnutia Manchestru City. Obhajcovia titulu prehrali na ihrisku Leicestru City 1:2. Na druhé miesto tabuľky sa vďaka triumfu 5:0 nad Bournemouthom dostal Tottenham Hotspur.

Liverpool v tejto sezóne najvyššej anglickej súťaže ešte neokúsil trpkosť prehry. "Bol to pre nás perfektný deň. Nebol to dokonalý výkon, no bol dostatočne dobrý, aby nám zabezpečil ďalšie tri body," povedal pre akreditované médiá tréner "The Reds" Jürgen Klopp. Domáci sa ujali vedenia v 11. minúte po halfvoleji Dejana Lovrena. V druhom dejstve pridali ďalšie góly Mohamed Salah, Xherdan Shaqiri a Fabinho.

"Citizens" síce viedli v Leicestri 1:0, no domácim sa podarilo otočiť nepriaznivý vývoj. O druhej ligovej prehre zverencov Pepa Guardiolu za sebou rozhodol v 81. minúte Ricardo. "Na Liverpool strácame už sedem bodov a to je dosť. V tejto časti sezóny nehráme tak, ako by sme si predstavovali. Musíme si to celé rozanalyzovať a čo najskôr sa opäť vrátiť na víťaznú cestu," zdôraznil strelec úvodného gólu zápasu Bernardo Silva.

Tottenham rozhodol o víťazstve nad Bournemouthom už v prvom polčase, keď si vypracoval trojgólový náskok. Dvakrát sa presadil Son Heung Min, do listiny strelcov sa zapísali aj Christian Eriksen, Lucas Moura a Harry Kane. "Podávame veľmi kvalitné výkony, strieľame veľa gólov. Pevne verím, že v nastúpenom trende budeme pokračovať aj v ďalších zápasoch," uviedol tréner Spurs Mauricio Pochettino. Jeho zverenci dali v predchádzajúcom kole Evertonu šesť gólov.