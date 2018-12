Dominika Dobrocká

Tom Hanks odhalil kus srdca. Počas návštevy reštaurácie potešil všetkých milým gestom

Nesprával sa namyslene ani arogantne. Filmová hviezda preukázala ľudskosť.

— Foto: Twitter/Oak Park Elementary

FONTANA 27. decembra - Známy herec Tom Hanks dokázal, že je človekom so srdcom na správnom mieste. Hviezda, ktorá sa preslávila mnohými dokonalými a nezabudnuteľnými filmovými úlohami, pripravila nečakané vianočné prekvapenie návštevníkom reštaurácie In-N-Out v kalifornskej Fontane. Stalo sa tak po tom, ako muž mnohých tvárí so svojou milovanou manželkou Ritou navštívili spomínanú reštauráciu. Pár sa chcel najesť a vychutnať si objednaný burger. Ostatní návštevníci však nedokázali slávneho herca prehliadnuť a jeho reakcia je úžasná.

Kto by čakal arogantné a odmerané správanie, ten je na omyle. Hanks sa totiž správal milo a prívetivo. Ani on, ani jeho pani manželka, nemali problém sa s návštevníkmi odfotiť a prehodiť pár slov. Ochotný pár venoval tak kus svojho času ľuďom, ktorí herca obdivujú.

To však nebolo všetko, pod čo sa v ten deň Tom Hanks podpísal. Keď sa dvojica pobrala na odchod, herec sa ešte pristavil pri okienku Drive Thru. Práve tam zaplatil okrem svojho pitia aj za niekoľko ďalších ľudí, ktorí čakali v rade vo svojich autách. Hneď po tom si herec nasadol do svojho auta a spokojne mohol odísť. Práve jeho správanie svetu pripomenulo, že byť slávny neznamená byť bez srdca a ľudskosti.