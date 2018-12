TASR

Dnes o 17:13 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Vianočné betlehemy dopĺňali domáci rezbári aj o banícke motívy

Betlehem Jána Šulca môžu návštevníci Starého zámku obdivovať až do 6. januára budúceho roka.

Drevený maľovaný betlehem štefultovského rezbára Jána Šulca, ktorý v týchto dňoch vystavujú na Starom zámku v Banskej Štiavnici 26. decembra 2018. — Foto: TASR Jana Vodnáková

Banská Štiavnica 26. decembra (TASR) - V Rytierskej sále banskoštiavnického Starého zámku vystavujú v týchto dňoch unikátny drevený maľovaný betlehem štefultovského rezbára Jána Šulca. Vedúca oddelenia histórie Slovenského banského múzea (SBM) Zuzana Denková priblížila, že v zbierkach múzea sa nachádzajú desiatky betlehemov, no tento je so svojou dĺžkou takmer tri metre najväčším z nich.

"V zbierkach SBM je viac ako 40 betlehemských súborov, a to preto, lebo Banská Štiavnica a okolité banícke obce boli centrom takého slovenského betlehemárstva," priblížila Denková. Betlehem domáceho rezbára je najväčší a svojimi rozmermi pripomína skôr betlehem kostolný, a nie súkromný, aké si vo svojich izbách vystavovali baníci. Jeho autor ho vytvoril špeciálne pre múzeum a vznikol v roku 1960.

Betlehemská klasika je doplnená v tomto prípade baníckymi motívmi. "Je to špecifikum tejto oblasti, že do toho klasického betlehemského výjavu sú vkomponované aj banícke prvky. Nie je to iba v tomto jednom betleheme, ale aj v ostatných," poznamenala Denková s tým, že Šulcov betlehem má takýchto baníckych momentov viacero.

Azda najvýraznejším sú dvaja aušusníci, teda baníci v slávnostných uhorských uniformách, adorujúci pred narodeným Ježiškom. Ďalším baníckym prvkom je malá štôlňa, z ktorej vychádza baník tlačiaci banícky vozík - hunt. "Takisto sa tam dá nájsť malý permoník s fúrikom," dodala Denková s tým, že výjav dopĺňa aj banícky dom. Postavičky sú podľa jej slov zaujímavé aj tým, že sú relatívne veľké. Majú viac ako 20 centimetrov.

Betlehem Jána Šulca môžu návštevníci Starého zámku obdivovať až do 6. januára budúceho roka. Spolu s ním je v Rytierskej sále inštalovaný aj vianočný stromček, či slávnostne prestretá tabuľa. "Inšpirovali sme sa obdobím socializmu, kedy betlehem vznikol, a tak sme sa k tomu snažili doladiť aj interiér," podotkla Denková. Pod stromčekom si tak svoje miesto našli typické darčeky tejto doby, horské slnko či set na masírovanie tváre pre dámy, stavebnica Merkur pre deti i fotoaparát pre pánov. "Snažili sme sa obsiahnuť typické darčeky, ktoré si v tých 70. a 80. rokoch deti, ženy aj muži nachádzali pod vianočným stromčekom a aj ozdoby na stromčeku sú z tohto obdobia," doplnila Denková.