TASR

Dnes o 17:13 čítanie na minútu 0 zdieľaní Hokejové MS inak: Do konca roka prebieha nábor dobrovoľníkov

Každý dobrovoľník získa uniformu a počas vykonávania svojej práce bude mať bezplatne zabezpečenú stravu a pitný režim, taktiež dopravu v rámci mesta počas šampionátu.

Ilustračná snímka — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 26. decembra (TASR) - Dobrovoľníci pre hokejové MS 2019 na Slovensku sa môžu registrovať do 31. decembra tohto roku. Nasledovať budú pohovory s členmi organizačného výboru, ktorí vyberú viac ako 700 pomocníkov pre svetový šampionát v Bratislave a Košiciach (10. – 26. mája 2019).

Do stredy vyplnilo registračný formulár viac ako 900 záujemcov. Dôležitým predpokladom je vek 18 rokov, znalosť anglického jazyka a možnosť byť k dispozícii organizačnému výboru MS minimálne 10 dní.

"Bez dobrovoľníkov by sme majstrovstvá sveta nezorganizovali. Nesmierne oceňujem prácu stoviek nadšencov, ktorí sa aj touto formou zaslúžia o to, že na Slovensku môžeme privítať hokejovú elitu," povedal prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút.

Funkcia dobrovoľníka nie je honorovaná, no napriek tomu je vo svete o ňu veľký záujem. Prostredníctvom nej sa fanúšikovia môžu dostať priamo do zákulisia šampionátu. Pre mnohých je táto skúsenosť aj dôležitou referenciou pre budúce zamestnanie. Každý dobrovoľník získa uniformu a počas vykonávania svojej práce bude mať bezplatne zabezpečenú stravu a pitný režim, taktiež dopravu v rámci mesta počas šampionátu. Cennou spomienkou bude aj certifikát, ktorý získa každý po skončení šampionátu. Ubytovanie ani cestu do dejiska majstrovstiev sveta organizátor neuhrádza.

"Záujemcovia sa ešte stále môžu registrovať na oficiálnej stránke šampionátu v špeciálne vytvorenej kategórii pre dobrovoľníkov. Pri registrácii si zvolia 3 konkrétne pozície, v ktorých by chceli pôsobiť. Posledným dňom na registráciu je 31. december 2018," uviedla riaditeľka komunikácie 2019 IIHF MS v ľadovom hokeji Michaela Grendelová.