TASR

Dnes o 17:12 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Volejbalisti SR sa stretli v Nitre, Kravárik: Prišli sme po postup

Na majstrovstvách Európy 2019 vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku a Slovinsku sa predstaví 24 krajín, teda rekordný počet.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Erika Ďurčová

Nitra 26. decembra (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti v stredu na 2. sviatok vianočný začali v Nitre prípravu na blížiaci sa januárový záver kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2019. Trénerovi SR Andrejovi Kravárikovi sa v súlade s plánom hlásilo napoludnie 11 hráčov.

"Tomáš Kriško príde z Argentíny dnes v noci, Emo Kohút s Marcelom Luxom, ktorých v piatok večer čaká vzájomný súboj v poľskej PlusLige, sa pripoja k družstvu v sobotu pred prípravnými stretnutiami v Rakúsku," povedal športový riaditeľ Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko pre oficiálny web SVF a doplnil: "Julo Firkaľ sa zapojí do prípravy v stredu 2. januára, Samuel Goč s Lukášom Kyjanicom v nedeľu 6. januára, teda po dueli proti Čiernej Hore a pred odletom na Island."

Slovenský tím bude v prípravných stretnutiach proti domácim Rakúšanom (29.-30. decembra o 18.00 h v Steinbrunne) a následne v kvalifikačných súbojoch C-skupiny proti Čiernohorcom (5. januára o 15.30 h v MŠH na Klokočine v Nitre) a Islanďanom (9. januára o 21.00 h SEČ v Kópavogure) bojovať prakticky v identickom zložení ako v augustovej úvodnej časti kvalifikácie. Po stretnutí proti Čiernej Hore a pred súbojom na Islande príde v kádri k trom výmenám: miesto nahrávača Martina Jančuru zaujme Samuel Goč, Tomáša Kriška nahradí Július Firkaľ a blokára Mareka Ludhu Lukáš Kyjanica.

"Na tomto čase, síce sviatočnom, je pozitívne, že chlapci sú dobre pripravení z klubov a v zápasovom rytme. Čas, ktorý máme na prípravu, je dostatočný; súhra by mala byť v poriadku, keďže v tomto zložení sme boli aj v lete," povedal tréner reprezentácie Kravárik a na margo víkendových prípravných zápasov v Rakúsku pokračoval: "Stretli sme sa s nimi aj v auguste pred začiatkom kvalifikácie (v Nitre výhry 3:1 a 3:2, pozn.). Pre nás je dôležité, aby sme nastavili herný model, ktorým sa chceme prezentovať proti Čiernej Hore, aby sme ho na ihrisku dokázali presadiť. Je to, samozrejme, trochu iný súper s inými hráčmi a nás zaujíma predovšetkým Čierna Hora, no aj v Rakúsku chceme oba zápasy vyhrať. Rakúsko ako súpera poznáme, môžeme si dovoliť vyskúšať nejaké možnosti. Či zapojíme do prvého prípravného duelu aj Kohúta s Luxom, je otázne, s realizačným tímom sa v tejto veci ešte rozhodneme."

Po Novom roku už Slovákov čakajú kvalifikačné duely. "Na prelome rokov budú mať chlapci členené dva dni voľna, pôjdu k rodinám, potom sa opäť stretneme 2. januára a budeme sa už naplno venovať kľúčovému zápasu proti Čiernej Hore. Keď sa pozrieme na iné kvalifikačné skupiny, je to v nich podobné, celkom zamotané, to nás však nemusí trápiť. Pre nás je to podobná situácia ako predvlani v kvalifikácii, keď sme prehrali jeden zápas proti Lotyšsku a napokon sme vybojovali priamy postup na šampionát. Teraz sme na 2. priečke, ale situáciu máme v rukách a spravíme všetko pre splnenie cieľa - priamy postup na majstrovstvá Európy," uviedol Kravárik.

Tri výhry a jednu prehru aktuálne majú na konte aj Čiernohorci, na čele "céčka" sú pred Slovákmi o jeden bod. Slovenskí reprezentanti v auguste v Nitre bez straty setu zdolali Islanďanov aj Moldavcov, v čiernohorskom Bare prehrali 0:3, no po výhre 3:1 v Kišiňove majú postupové karty vo svojich rukách - ak v januári vybojujú dve víťazstvá, na šampionát preniknú z 1. priečky.

Domáce stretnutie SR proti Čiernej Hore odvysiela Digi Sport, prenosy z kvalifikácie prinesie tiež internetová televízia laola1.tv. Vstupenky na zápas proti Čiernej Hore si môžete zakúpiť v sieti Ticketportal, predzápasová šou s bohatým programom aj pre najmenších sa na Klokočine začne o 14.00 h.

Na majstrovstvách Európy 2019 vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku a Slovinsku sa predstaví 24 krajín, teda rekordný počet. Z kvalifikácie postúpia na šampionát víťazi siedmich skupín a kvinteto s najlepšou bilanciou z druhých priečok. Keďže dve skupiny sú iba trojčlenné, v konečnom hodnotení "druhých" sa nebudú brať do úvahy výsledky proti tímom, ktoré skončia na posledných miestach v štvorčlenných skupinách. Slováci na ME nechýbali od roku 2007, bojujú teda o siedmu účasť v sérii a celkovo jubilejný desiaty štart na najvyššom kontinentálnom fóre.