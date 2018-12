TASR

Dnes o 14:10 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Arsenal sa stále zaujíma o Banegu, mohol by nahradiť Ramsayho

Argentínsky stredopoliar by tak mohol opäť hrať pod vedením trénera Unaia Emeryho, ktorý ho koučoval v jeho súčasnom tíme FC Sevilla a tiež vo Valencii.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Londýn 26. decembra (TASR) - Anglický futbalový klub Arsenal Londýn sa aj naďalej zaujíma o Evera Banegu. Argentínsky stredopoliar by tak mohol opäť hrať pod vedením trénera Unaia Emeryho, ktorý ho koučoval v jeho súčasnom tíme FC Sevilla a tiež vo Valencii.

Vedenie "kanonierov" je údajne pripravené ponúknuť za 30-ročného hráča 18 miliónov libier (približne 20 miliónov eur). Argentínsky reprezentant by mohol v Arsenale nahradiť Aarona Ramseyho, ktorý by mal klub v lete opustiť. O Banegu sa tiež zaujíma Inter Miláno. Informoval o tom britský denník The Sun.