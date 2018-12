TASR

Dnes o 13:01 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Nórsky skokan na lyžiach Kenneth Gangnes ukončil kariéru

Správa o Gangnesovom odchode zo skokanského športu zarmútila nórskeho reprezentačného trénera Alexandra Stöckla.

Kenneth Gangnes, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Štokholm 26. decembra (TASR) - Nórsky skokan na lyžiach Kenneth Gangnes sa rozhodol ukončiť kariéru pre pretrvávajúce zdravotné problémy. V roku 2016 na MS v letoch na mamuťom mostíku v rakúskom Kulme získal zlato v súťaži družstiev a striebro medzi jednotlivcami.

"Mám zmiešané pocity. Na jednej strane cítim úľavu, no na druhej strane smútok, pretože sa musím vzdať svojich snov," citovala agentúra DPA slová Gangnesa, ktorý v sezóne 2015/2016 obsadil v celkovom poradí Svetového pohára tretie miesto. Pred rokom utrpel vážne zranenie kolena, keď si po štvrtý raz pretrhol skrížený väz.

Správa o Gangnesovom odchode zo skokanského športu zarmútila nórskeho reprezentačného trénera Alexandra Stöckla. "Je to veľmi smutná správa. Chcel by som sa Kennethovi poďakovať za všetky krásne momenty, ktoré sme s ním zažili na mostíkoch. Bol veľmi kamarátsky a Výrazne sa zaslúžil o to, že v nórskom tíme panovala skvelá atmosféra."