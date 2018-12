Majk Spirit: Cez Vianoce napozerám rozprávky a som s rodinou

TASR

Majk Spirit, archívna snímka. — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 26. decembra (TASR) - Slovenský raper Majk Spirit potešil svojich fanúšikov darčekom už začiatkom decembra, keď v mikulášskom týždni vydal svoj nový album Nie som tu náhodou. Tretí sólový počin prináša spolu 18 pesničiek od 16 producentov.

"Niečo sa zmenilo, ale idem stále v rovnakej línii. Zmenilo sa to, že som o sedem rokov starší od môjho prvého albumu, dúfam, že aj múdrejší a vyrovnanejší. Myslím, že album je dospelejší, menej romantický a naivný, trochu viac reálny, zo života, a podľa skutočných emócii. Je to môj najlepší projekt, ktorý som doteraz urobil. Cítim sa v najlepšej forme a verím, že z toho albumu to bude cítiť," povedal v rozhovore pre TASR Majk Spirit.

Rodák z Bratislavy pred siedmimi rokmi oslovil svojich priaznivcov sólovým albumom Nový človek, potom posilnil hip-hopovú scénu o dvojalbum Y Black/White (2015). "Myslím si, že sa posúvam stále ďalej. Som lepší ako umelec a raper, aj ako človek som vyspelejší a zasa o niečo ďalej. Album Nie som tu náhodou vystihuje presne môj životný postoj," hovorí raper s tým, že verí tomu, že nič sa nedeje náhodou. "Všetko v živote človeka je jeho 100-percentnou zásluhou, aj dobré, aj zlé veci," podčiarkol na margo albumu, ktorý má opäť ľudí inšpirovať k tomu, aby boli sami sebou: "Aby našli tiež svoj cieľ, išli si za ním a obohacovali tým svet okolo seba."

Majk Spirit priznáva, že predtým viac vo svojich skladbách riešil myšlienky, ktoré pokladal za dôležité, a teraz sú to viac emócie. Jeho album je oveľa osobnejší: "Riešim tam príbehy z môjho života, je to úplne iný pohľad na svet, ako keď som mal 27 rokov a mal som ešte romantické vízie a predstavy. Som 34-ročný chalan, ktorý už pochopil, že nie všetky sny sa zrealizujú v tomto živote, ale nič to nemení na tom, že stále život vidím pozitívne. Som optimista a verím, že tento vesmír je priateľské miesto, v ktorom môžeš byť kým chceš, keď si sám sebou."

Na albume počuť okrem Majka Spirita hlasy Richarda Müllera, ktorý s raperom naspieval titulnú skladbu albumu, ďalej znejú hlasy Moniky Bagárovej, Anity Soul, Veroniky Strapkovej, vokálmi prispeli aj Miťo Bodnár a Matěj Vávra. "S Richardom Müllerom máme krásnu skladbu o tom, ako byť vďačný za miesto, na ktorom stojíš, a zachovať si vnútorný pokoj aj v tomto chaotickom a rušnom svete, v ktorom žijeme. Také to oko búrky, ktoré každý potrebuje si zachovať a z neho čerpať silu do bežných dní, ktoré sú plné stresu a chaosu," priblížil skladbu Nie som tu náhodou. "S Richardom Müllerom to bola vysnívaná spolupráca," poznamenal Spirit.

Momentálne má album čas na to, aby dozrel v ušiach a mysliach poslucháčov. V marci ho raper plánuje predstaviť na česko-slovenskom turné, má sa objaviť na majálesoch a festivaloch. "Počas celého budúceho roka budem album rád prezentovať všade, kde ma pozvú," dodal Majk Spirit, ktorého čakajú podľa vlastných slov rodinné Vianoce: "Roky to robím tak, že si nedávam žiadne bookingy dva-tri dni pred a po Vianociach, nech viem stráviť čas s rodinou a možno trochu pomôcť s niečím doma, čo sa väčšinou nepodarí, ale tento rok to budem musieť dať, pretože tatko má nejakú prácu a mama na to bude sama, takže budem aj pomáhať. Teším sa, že si oddýchnem, že sa prejem domáceho jedla, napozerám rozprávky a oddýchnem si v kruhu najbližších."