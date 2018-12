TASR

Filmové Vianoce bývajú komediálne, detektívne, animované aj akčné

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 26. decembra (TASR) - Príbehy mnohých komédií, rozprávok, detektívok, romantických, dramatických či dokonca akčných filmov sa odohrávajú na pozadí, alebo priamo počas vianočných sviatkov.

Vianočný stromček či koleda Tichá noc v podaní vtedy slávnej Deanny Durbinovej sa objavili už napríklad v americkej noir detektívke z roku 1945 Lady on a Train (Dáma vo vlaku) režiséra Charlesa Davida.

Jeden z prvých filmov, z ktorého sa stala skutočná vianočná filmová klasika, je romantická dráma amerického režiséra Franka Capru It's a Wonderful Life (Život je krásny) z roku 1946. Hlavnou postavou je George Bailey v podaní Jamesa Stewarta, ktorý chce večer pred Štedrým dňom spáchať samovraždu. Na pomoc mu však príde anjel Clarence.

Kam sa podel tak často hľadaný duch Vianoc rieši aj troma Oscarmi ovenčená hollywoodska klasika režiséra Georga Seatona Miracle on 34th Street (Zázrak na 34. ulici) z roku 1947.

Zaujímavou filmovou snímkou s témou Vianoc je film amerického režiséra Michaela Curtiza We're No Angels (My nie sme anjeli) z roku 1955. Film rozpráva o troch recidivistoch, ktorí sa po úteku z väzenia rozhodnú na Vianoce vykradnúť obchod. No potom ako zistia, komu obchod patrí, sa rozhodnú úplne inak.

Rodinno-komediálnu kolekciu vianočných filmov reprezentujú komédie z 90-tych rokov amerického režiséra Chrisa Columbusa Home Alone (Sám doma) a Home Alone 2: Lost in New York (Sám doma 2: Stratený v New Yorku). Malého chlapca Kevina McCallistera, ktorého rodičia zabudli doma počas Vianoc neopakovateľne stvárnil Macaulay Culkin. Odvážny chlapec nastaví mnohé dômyselné pasce dvom, tak trochu nešikovným zlodejom, ktorí utŕžia mnoho zranení.

Na pozadí Vianoc sa odohrávajú aj legendárne akčné snímky v hlavnej úlohe s Bruceom Willisom Die Hard (Smrtonosná pasca, 1988) a Die Hard 2 (Smrtonosná pasca 2, 1990). Willis stvárnil detektíva Johna McClana, ktorý sa aj počas sviatkov mieru a pokoja ocitá zoči-voči zločincom.

Vianociam sa nevyhol ani britský herec Rowan Atkinson alias Mr. Bean. V roku 1992 totiž vznikla beanovská epizóda Merry Christmas Mr. Bean (Veselé Vianoce, Mr. Bean).

Takisto Agatha Christie zasadila detektívnu zápletku aj do vianočného obdobia. Na základe jej literárnej predlohy vznikla v roku 1994 britská detektívka režiséra Edwarda Bennetta Hercule Poirot's Christmas (Vianoce Hercula Poirota).

Divácky obľúbenou vianočnou snímkou je britský romantický film režiséra a scenáristu Richarda Curtisa Love Actually (Láska nebeská) z roku 2003. Film sa odohráva v predvianočnom Londýne a je zložený z viacerých milostných príbehov. Vo filme sa predstavili svetoznámi herci Emma Thompsonová, Alan Rickman, Hugh Grant, Colin Firth, Liam Neeson, Laura Linney, Keira Knightley či Martin Freeman.

Nemenej obľúbeným romantickým filmom odohrávajúcim sa tesne pred Vianocami je americká snímka režisérky Nancy Meyersovej The Holiday (Prázdniny) z roku 2006. Vo filme sa v hlavných úlohách predstavili Cameron Diazová, Kate Winsletová, Jude Law a Jack Black.

Netradičný rozprávkovo-hororový pohľad na Vianoce o tom ako sa kostlivec Jack Skellington, vládca mestečka Halloween, rozhodne urobiť Vianoce podľa vlastných predstáv, priniesol režisér Henry Selick. Ten na základe poviedky Tima Burtona nakrútil v roku 1993 animovaný film The Nightmare Before Christmas (Predvianočná nočná mora).

Dva animované pohľady na vianočné obdobie nakrútil aj americký režisér Robert Zemeckis. V roku 2004 sa podpísal pod animovaný film The Polar Express (Polárny expres), ktorý je príbehom chlapca cestujúceho vlakom na Severný pól, kde sa má stretnúť so Santa Clausom.

V roku 2009 na základe rovnomennej literárnej predlohy britského spisovateľa 19. storočia Charlesa Dickensa vytvoril Robert Zemeckis aj animovaný príbeh A Christmas Carol (Vianočná koleda). Hlavnou postavou je mizantropický Ebenezer Scrooge, ktorého zmení návšteva troch duchov – minulých, súčasných a budúcich Vianoc.

O tom ako predvianočný čas a samotné Vianoce môžu zastaviť aj vojnové besnenie rozprávajú filmy ako napríklad americká snímka A Midnight Clear (Polnočné prepadnutie) z roku 1992, alebo britsko-francúzsko-nemecko-belgický film z roku 2006 Happy Christmas (Šťastné a Veselé), ktorý vznikol na základe skutočnej udalosti z roku 1914.