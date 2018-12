TASR

S. Williamsová chce zabojovať o rekordný ôsmy titul na Australian Open

V čase finálového triumfu nad staršou sestrou Venus Williamsovou bola už v ôsmom týždni tehotenstva a pod srdcom nosila dcéru Olympiu.

Americká tenistka Serena Williamsová, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

New York 26. decembra (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová chce v januári zabojovať o rekordný ôsmy titul na grandslamovom Australian Open. V Melbourne získala v roku 2017 doposiaľ poslednú trofej z podujatí veľkej štvorky. V čase finálového triumfu nad staršou sestrou Venus Williamsovou bola už v ôsmom týždni tehotenstva a pod srdcom nosila dcéru Olympiu.

"Už sa nemôžem dočkať začiatku novej sezóny a návratu na Australian Open. Vždy som si dávala šialene veľké ciele, ale tentokrát si ich radšej nechám pre seba. Pomôže mi, ak ich trochu udržím v tajnosti. Uplynulá sezóna bola pre mňa veľmi úspešná. Zahrala som si finále Wimbledonu i US Open. Bol to neuveriteľný rok. Som hrdá na to, čo som dosiahla," citovala slová Sereny Williamsovej oficiálna stránka WTA.