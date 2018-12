Klopp chce s Liverpoolom získať úspech, až potom bude riešiť budúcnosť

TASR

Na snímke tréner Liverpoolu Jürgen Klopp — Foto: TASR/AP

Liverpool 25. decembra (TASR)- Tréner futbalistov FC Liverpool Jürgen Klopp sa nechce zaoberať svojou budúcnosťou v klube, pokiaľ sa mu nepodarí získať významnejší úspech. Informoval o tom portál goal.com.

Klopp podpísal zmluvu s "The Reds" v júli 2016, predĺžil ju pred deviatimi mesiacmi. Platnosť má do roku 2022. "Nechcem premýšľať dopredu o tak dlhom časovom úseku. Všetko je v tomto momente tak ako má byť. Ľudia navyše hovoria, že Klopp ešte nič nezískal a to je pravda," uviedol 51-ročný kouč a dodal: "Ak niečo vyhráme, tak v lete budú niektorí ľudia hovoriť, že je najlepší čas, aby som odišiel. Ak nevyhráme nič, budú tí ostatní tvrdiť, že musím odísť. V súčasnosti sme všetci spokojní. Od majiteľov, hráčov až po fanúšikov. Prežívame dobré obdobie a rok 2022 je veľmi ďaleko, takže teraz nemusím premýšľať o tom, čo bude."