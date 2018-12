TASR

V Trenčíne otvoria hokejovú akadémiu pre takmer 50 prvákov

Projekt Hokejovej akadémie bude integrovanou súčasťou stredoškolského kampusu v Trenčíne – Zámostí. Jeho súčasťou bude aj nová tréningová hokejová hala.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR František Iván

Trenčín 25. decembra (TASR) – Športové gymnázium v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa od septembra budúceho roku pretransformuje na Strednú športovú školu. Jej súčasťou bude aj Hokejová akadémia. Do prvého ročníka môže v septembri nastúpiť 48 prvákov.

Hokejová akadémia je projektom, na ktorom spoločne pracuje TSK so Slovenským zväzom ľadového hokeja. Projekt stredoškolskej hokejovej akadémie je na Slovensku pilotným a pre ostatné regióny má slúžiť ako modelový príklad. „Hokejová akadémia nemá vychovávať len veľké hokejové talenty, ale aj športové osobnosti po komplexnej stránke. Šancu dostať sa na ľad majú získať aj tie deti, ktorým by to napriek ich talentu ekonomická situácia rodiny nedovolila. Akadémia má pomôcť rozvoju žiaka natoľko, že ak by sa aj v budúcnosti aktívne športu nevenoval, bude v tejto oblasti uplatniteľný na trhu práce,“ priblížil predseda TSK Jaroslav Baška.

„Našou ambíciou je vytvoriť nový športovo-vzdelávací systém a byť vzorom pre ostatné vyššie územné celky, aby videli, že sa to naozaj dá,“ doplnil šéf slovenského hokeja Martin Kohút.

Projekt Hokejovej akadémie bude integrovanou súčasťou stredoškolského kampusu v Trenčíne – Zámostí. Jeho súčasťou bude aj nová tréningová hokejová hala. Na jej výstavbe sa bude okrem zriaďovateľa podieľať aj vláda SR, ktorá na svojom decembrovom zasadnutí uvoľnila na výstavbu hokejovej haly tri milióny eur, čo je polovica z celkových nákladov.