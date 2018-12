TASR

V bratislavskej ZOO sa narodili viaceré mláďatá

Bratislava 25. decembra (TASR) - Zvieracie osadenstvo v bratislavskej zoologickej záhrade (ZOO) sa opäť rozrástlo. Zimné mesiace so sebou priniesli nielen narodenie niekoľkých mláďat, ale niektorí noví obyvatelia pricestovali zo zahraničných zoologických záhrad z Čiech, Francúzska a Dánska.

Začiatkom novembra sa narodili dve mláďatká u najmenšej antilopy dikdik Kirkov, ktorá v kohútiku dosahuje približne 35 cm. Matkami sú samice Akela a Bagíra a otcom samec Sherchán. "Keďže sa narodili počas zimy, kedy sa dikdiky zdržiavajú kvôli počasiu a teplote väčšinou vo vnútorných priestoroch, budú ich môcť návštevníci vidieť až začiatkom jari," poznamenala Alexandra Ritterová z oddelenia vzdelávania a marketingu ZOO Bratislava.

Tieto antilopy sú druhom s nočnou aktivitou. "Pri kútikoch očí má žľazový otvor, do ktorého si strká steblá alebo malé halúzky, ktoré sa potrú sekrétom, čím si dikdik označí svoje teritórium," priblížila Ritterová. Predĺžený pysk majú pretkaný tenkými cievami, v ktorých sa krv ochladzuje a slúži ako termoregulátor.

Malý samec pribudol koncom novembra u antilopy nilgau, po aprílovej samici je tak druhým tohtoročným prírastkom tohto druhu. Ide o najväčšiu ázijskú antilopu, ktorá sa prirodzene vyskytuje v trávnatých oblastiach Indie, Nepálu a Pakistanu. Názov "nilgau" pochádza z hindčiny a v preklade znamená modrý býk. Samice žijú v zmiešaných, väčšinou desaťčlenných stádach vrátane mláďat, niekedy môžu mať až 70 členov. Samce sú samotárske. "V dospelosti opúšťajú rodné stádo a v období párenia sa pridávajú ku samičím skupinám. V období ruje bojujú samce o teritórium a samice tak, že pokľaknú oproti sebe na predné končatiny a pretláčajú sa," vysvetlila Ritterová.

Koncom novembra sa vyliahli aj štyri mláďatá labute čiernej. Tie vtáky z radu zúbkozobcov pochádzajú pôvodne z Austrálie. "A keďže tam je v tomto období jar - leto, znášajú naše labute vajcia počas našej jesene – zimy," skonštatovala Ritterová.

Začiatkom decembra sa narodili dve mláďatká – samec a samica – koze kamerunskej, najmenšiemu plemenu zo všetkých kôz. "Pochádzajú z Afriky z oblasti Kamerunu. Dokážu sa však veľmi dobre prispôsobiť na zimy v našich končinách," doplnila Ritterová.

Okrem toho bratislavská ZOO priviezla aj viacero nových jedincov zo zahraničia. Zo ZOO Hodonín priviezli v novembri päť hrdličiek perlokrkých, ktorá je tak v bratislavskej ZOO novým vtáčím druhom. Ide o malú, štíhlu hrdličku s pomerne dlhým chvostom. "Čiernobiela kresba na krku a krídlach pripomína biele perličky na tmavom podklade," poznamenala Ritterová s tým, že okrem miest svojho prirodzeného výskytu v Indii, Číne a juhovýchodnej Ázii, bola táto hrdlička úspešne vypúšťaná aj v Kalifornii, Indonézii, Austrálii a na Novom Zélande.

Pre založenie chovnej skupiny boli dovezené dve antilopy vrané, mladý samec z Planete Sauvage vo Francúzsku a mladá samica z dánskej ZOO Odense. Sú to však veľmi plaché zvieratá, preto v súčasnej dobe prechádzajú aklimatizačnou fázou. Do vonkajšieho výbehu budú púšťané postupne. "Ak všetko pôjde dobre a počasie bude priať, návštevníci budú môcť tieto krásne antilopy vidieť začiatkom budúceho roku," doplnila Ritterová. Keďže plánovaná chovná skupina by mala pozostávať až z dvoch samíc, ZOO čaká na odporúčanie koordinátora chovu, z ktorej európskej ZOO bude môcť bratislavská ZOO budúci rok doviesť druhú samicu.

Ďalšie jedince doviezla ZOO aj k existujúcim druhom, a to agame bradatej a chochlačke bielookej. Pri agame bradatej totiž ovdovel samec, ktorému po novom robia spoločnosť dve samice. V prípade chochlačky bielookej uhynul partner, takže na dopárovanie dostala nového samca a zároveň na doplnenie chovu pribudol ďalší pár nepríbuzných chochlačiek.