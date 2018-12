TASR

Včera o 17:12 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Humennom zdobili stromčeky už šľachtici

Prvý písomný doklad o osvetlenom vianočnom strome sa nachádza v brémskej kronike z roku 1570.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Humenné 25. decembra (TASR) – Aj šľachtici v minulosti na Vianoce zdobili stromček, obdarovávali sa najmä deti. Medzi darčekmi boli bábiky, vojačikovia, obľúbenými boli aj knihy či oblečenie.

O tom, ako vyzerali najkrajšie sviatky v roku v humenskom kaštieli, zatiaľ veľa záznamov nie je. "Vychádzame zo všeobecných informácií, ktoré sú dostupné a publikované v rôznych knihách," uviedla pre TASR historička Vihorlatského múzea v Humennom Zuzana Koščová. Vianoce podľa nej prebiehali v rodinnom kruhu. "Stavali si stromčeky, vyzdobovali si miestnosti, dokonca si vyrábali aj vlastné ozdoby, teda deti v rámci pracovného vyučovania," opísala.

Prvý písomný doklad o osvetlenom vianočnom strome sa nachádza v brémskej kronike z roku 1570. "Bol ozdobený datlami, orieškami, sušeným ovocím a z papiera vyrobenými kvetmi. Boli na ňom aj sviečky. A to pretrvalo aj do neskorších období," spomenula ešte girlandy, ktoré vytvárali v šľachtických rodinách z farebných alebo lesklých papierikov, v neskoršom období to boli aj anjelské vlasy. "V 20. storočí už aj sklenené gule, v tom novšom období aj kolekcie," doplnila.

Koščová uviedla, že medzi darčekmi boli bábiky, vojačikovia, obľúbené boli aj knihy a súčasti oblečenia, napr. pančušky, kabátiky, rukavice, čapice, topánky. "Keď bolo viacero detí, darčeky boli umiestnené na stoloch, niekedy neboli zabalené ani v papieri," podotkla.

O tom, ako vyzeralo vianočné menu, nemajú v múzeu zatiaľ žiadne doklady. "Vieme, že na konci 19. a začiatkom 20. storočia boli na stoloch už aj citrusy," spomenula. Stôl bol podľa jej ďalších slov prestretý veľmi sviatočne s najlepším porcelánom a príborom. "Neboli to tradičné jedlá, ako ich poznáme dnes," uviedla s tým, že sa podávalo niekoľko chodov. "Určite sa tam našla ryba, kaše, zelenina, pečené mäsá, koláče, zákusky, torty," vymenovala.